Глава МЗС ФРН закликав до посилення єдності Європи перед викликами

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав Європу до єдності на тлі курсу президента США Дональда Трампа. "Там, де уряд США наші цінності та інтереси Європи активно ставить під питання, Європа має жорсткіше виступати", - заявив Маас у Берліні в середу, 13 червня. "Ми як європейці там сформуємо свою впевнену противагу, де США переходять червоні лінії", - цитує міністра інформагенція dpa.

На переконання Мааса, спільною відповіддю на гасло президента США Дональда Трампа "Америка передусім" має стати "Об'єднана Європа". Він також наголосив у своєму виступі на необхідності нової "європейської політики щодо Cходу", котра має вказати нові шляхи на тлі "небезпечної безмовності між Вашингтоном і Москвою". Потрібно також формулювати пропозиції таким країнам "Східного партнерства", як Грузія чи Україна, "котрі так по-європейському думають і відчувають, як і ми", цитує міністра агентство Reuters. Водночас, за словами Мааса, потрібно враховувати прагнення усіх європейців, у тому числі й балтійських країн, і Польщі. Він також наголосив на потребі "радикального поглиблення співпраці" Німеччини й Франції.

Маас заявив не лише про необхідність єдності Європи перед глобальними викликами, але також і перед проблемами в ЄС, які залишаються невирішеними. За його словами, європейські країни повинні подолати розбіжності. "Ми повинні подолати розкол, що наявний у нашому союзі впродовж останніх років," - заявив Маас. За його словами, потрібно також навчитися "краще бачити Європу очима інших європейців". Зокрема у контексті питання про біженців Маас закликав не кидати напризволяще Італію та Грецію, посилювати охорону зовнішніх кордонів ЄС та ефективніше долати проблеми, які є причинами для появи потоків біженців.

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7 Лише одна мить Ця світлина німецького фотографа Єско Денцеля (Jesco Denzel) з саміту G7 у Канаді стала справжньою сенсацією в соцмережах після того, як її оприлюднив речник уряду ФРН. Адже, схоже, вловила настрій зібрання, на якому лідери шести країн так і не змогли дійти консенсусу з Дональдом Трампом. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель на фото виглядає рішуче, а президент США тримається "вперто".

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7 Версія Білого дому Тим часом фотографії, опубліковані речницею Білого дому Сарою Сандерс незадовго до появи попередньої світлини, показують дещо іншу перспективу. Трамп в оточенні учасників саміту жваво обговорює щось з іншими лідерами держав, зокрема, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Щоправда, і тут він сидить.

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7 Без Трампа На цій світлині, оприлюдненій у Twitter нового очільника уряду Італії Джузеппе Конте, американського президента не видно взагалі. Тоді як інші лідери розмірковують над документами, головна увага сконцентрована на Меркель, Макроні та Мей. Конте на цій світлині ліворуч.

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7 Макрон-оратор "Після тривалого робочого дня та дуже прямого діалогу ми активно рухаємося до амбіційної домовленості", - написав Макрон у своєму Twitter в суботу, опублікувавши це фото. Під час виступу французький лідер активно жестикулює, очевидно, намагаючись додати ваги своїм аргументам. А інші світові політики його уважно слухають.

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7 Жодних суперечок в раю? Цю світлину Адам Скотті, ймовірно, зробив буквально за кілька секунд до фото Денцеля, яким починається ця фотогалерея . Скотті - офіційний фотограф канадського прем’єра Джастіна Трюдо, організатора саміту G7. Світові лідери, схоже, у доброму гуморі. Меркель і Трюдо сміються, а Трамп готовий до розмов. Автор: Гелена Кашель, Ольга Войтович

