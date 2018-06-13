 Глава МЗС ФРН закликав до посилення єдності Європи перед викликами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

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Новини

Глава МЗС ФРН закликав до посилення єдності Європи перед викликами

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав до посилення єдності Європи перед зовнішніми та внутрішніми викликами.

Гайко Маас

Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав Європу до єдності на тлі курсу президента США Дональда Трампа. "Там, де уряд США наші цінності та інтереси Європи активно ставить під питання, Європа має жорсткіше виступати", - заявив Маас у Берліні в середу, 13 червня. "Ми як європейці там сформуємо свою впевнену противагу, де США переходять червоні лінії", - цитує міністра інформагенція dpa.

DW.COM

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр заявив, що Європа відповість на гасло президента Трампа "Америка передусім", та пов'язав критику проекту "Північний потік-2" з прагненням США продавати Європі зріджений газ. (18.05.2018)

Щойно здавалося, лідери G7 змогли погодити спільне комюніке і уникнути відкритого розколу, однак Трамп відкликав підпис під документом шляхом різкого Twitter-розвороту. Але, мабуть, це на краще, вважає Міхаель Кніґґе. (10.06.2018)

На переконання Мааса, спільною відповіддю на гасло президента США Дональда Трампа "Америка передусім" має стати "Об'єднана Європа". Він також наголосив у своєму виступі на необхідності нової "європейської політики щодо Cходу", котра має вказати нові шляхи на тлі "небезпечної безмовності між Вашингтоном і Москвою". Потрібно також формулювати пропозиції таким країнам "Східного партнерства", як Грузія чи Україна, "котрі так по-європейському думають і відчувають, як і ми", цитує міністра агентство Reuters. Водночас, за словами Мааса, потрібно враховувати прагнення усіх європейців, у тому числі й балтійських країн, і Польщі. Він також наголосив на потребі "радикального поглиблення співпраці" Німеччини й Франції.

Маас заявив не лише про необхідність єдності Європи перед глобальними викликами, але також і перед проблемами в ЄС, які залишаються невирішеними. За його словами, європейські країни повинні подолати розбіжності. "Ми повинні подолати розкол, що наявний у нашому союзі впродовж останніх років," - заявив Маас. За його словами, потрібно також навчитися "краще бачити Європу очима інших європейців". Зокрема у контексті питання про біженців Маас закликав не кидати напризволяще Італію та Грецію, посилювати охорону зовнішніх кордонів ЄС та ефективніше долати проблеми, які є причинами для появи потоків біженців.

  • Фото з перемовин G7 у Канаді

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Лише одна мить

    Ця світлина німецького фотографа Єско Денцеля (Jesco Denzel) з саміту G7 у Канаді стала справжньою сенсацією в соцмережах після того, як її оприлюднив речник уряду ФРН. Адже, схоже, вловила настрій зібрання, на якому лідери шести країн так і не змогли дійти консенсусу з Дональдом Трампом. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель на фото виглядає рішуче, а президент США тримається "вперто".

  • Версія Білого дому

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Версія Білого дому

    Тим часом фотографії, опубліковані речницею Білого дому Сарою Сандерс незадовго до появи попередньої світлини, показують дещо іншу перспективу. Трамп в оточенні учасників саміту жваво обговорює щось з іншими лідерами держав, зокрема, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Щоправда, і тут він сидить.

  • Без Трампа

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Без Трампа

    На цій світлині, оприлюдненій у Twitter нового очільника уряду Італії Джузеппе Конте, американського президента не видно взагалі. Тоді як інші лідери розмірковують над документами, головна увага сконцентрована на Меркель, Макроні та Мей. Конте на цій світлині ліворуч.

  • Макрон-оратор

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Макрон-оратор

    "Після тривалого робочого дня та дуже прямого діалогу ми активно рухаємося до амбіційної домовленості", - написав Макрон у своєму Twitter в суботу, опублікувавши це фото. Під час виступу французький лідер активно жестикулює, очевидно, намагаючись додати ваги своїм аргументам. А інші світові політики його уважно слухають.

  • Жодних суперечок в раю?

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Жодних суперечок в раю?

    Цю світлину Адам Скотті, ймовірно, зробив буквально за кілька секунд до фото Денцеля, яким починається ця фотогалерея . Скотті - офіційний фотограф канадського прем’єра Джастіна Трюдо, організатора саміту G7. Світові лідери, схоже, у доброму гуморі. Меркель і Трюдо сміються, а Трамп готовий до розмов.

    Автор: Гелена Кашель, Ольга Войтович


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Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)

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Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

Після саміту G7 у Канаді чи не найбільше врізалася в пам'ять одна світлина. Утім, як насправді відбувалися переговори, схоже, радше питання перспективи. Адже знімки однієї сцени були кардинально різними. (11.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)  

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