 Глава МЗС ФРН Гайко Маас закликає Росію до діалогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2018
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Новини

Глава МЗС ФРН Гайко Маас закликає Росію до діалогу

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас сподівається, що авіаудари США по Сирії переконають Росію розпочати діалог із Заходом.

Гайко Маас

Гайко Маас назвав Росію складним партнером

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловив сподівання на налагодження політичного діалогу з Росією і закликав до дипломатичного вирішення конфлікту в Сирії.

"Росія останнім часом стала складним партнером", - заявив Маас у неділю, 15 квітня, в розмовах з німецькими мовниками ARD і ZDF. Водночас очільник МЗС Німеччини висловив надію, що авіаудари США по Сирії можуть переконати Росію знову долучитися до політичного процесу врегулювання ситуації на Близькому Сході та деінде.

Той факт, що Сирія і її союзники утримались від ескалації конфлікту після авіаударів західних країн Маас вважає позитивною ознакою. "Ми намагаємося знову налагодити політичний процес", - підкреслив Маас.

DW.COM

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Росія повинна застосувати тиск щодо свого союзника заради розвитку політичного процесу у Сирії. (15.04.2018)

У разі можливих хімічних атак з боку сирійських військ у майбутньому Великобританія та її союзники розглядатимуть заходи у відповідь, пообіцяв глава британського МЗС Борис Джонсон. Зараз же пропозицій нових ударів немає. (15.04.2018)

Нагадаємо, що Німеччина не долучилася до авіаударів, здійснених США, Великобританією і Францією, хоча канцлерка ФРН Анґела Меркель визнала, що атаки були "необхідними і доречними".

У ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями ударів були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт, повідомили в Пентагоні. Країни Заходу вдалися до військового втручання, оскільки вважають сирійський уряд відповідальним за використання хімічної зброї тиждень тому.

Дії західної коаліції підтримали зокрема ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія та Туреччина. Росія та Іран, що є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари.

  • Дональд Трамп

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Звернення Трампа до нації

    Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

  • Винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Три об'єкти атак

    Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

  • Глава Пентагону Джеймс Меттіс

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Жорсткіший удар

    Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

  • Ракетний удар по Сирії

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Кілька потерпілих

    Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

  • Тереза Мей

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Відповідно до національних інтересів Великобританії

    Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

  • сирійський винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Російські об'єкти не постраждали

    Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Дамаск перетнув "червону лінію"

    "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

  • Французький винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Хто і як завдавав ударів

    США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

  • Анґела Меркель

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Канцлерка Німеччини підтримала атаку

    Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.


Дивитись відео 02:18

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

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Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

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