Глава МЗС ФРН в Ізраїлі закликав до боротьби з антисемітизмом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) під час візиту до Ізраїлю закликав до боротьби з усіма формами антисемітизму. "Ми повинні протистояти кожній формі антисемітизму і расизму - всюди і щодня", - написав Маас у неділю, 25 березня, у книзі відвідувачів під час візиту до Яд Вашем - меморіалу жертвам Голокосту в Єрусалимі, повідомляє агенція dpa.

Говорячи про 70-річчя заснування держави Ізраїль, яке відзначається з 18 квітня, глава німецького МЗС наголосив на "чуді дружби" між двома державами. Перед відбуттям з Берліна в неділю Маас назвав дружбу між Німеччиною та Ізраїлем "великими подарунком" і наголосив, що солідарність з цією державою перебуває у центрі німецької зовнішньої політики. Ідеться про безпеку Ізраїлю та протистояння антисемітизму, зауважив політик.

Під час свого дводенного візиту до Ізраїлю та Палестинських територій міністр закордонних справ ФРН зустрінеться з президентом і прем'єром Ізраїлю - Реувеном Рівліном і Біньяміном Нетаньяху. Крім того, на понеділок запланована зустріч Мааса з лідером палестинців Махмудом Аббасом.

Нагадаємо, 27 січня в День пам'яті жертв Голокосту канцлерка Німеччини Анґела Меркель засудила зростання проявів антисемітизму та ксенофобії й закликала до бротьби з цим. Як повідомлялося, у ФРН протягом 2017 року правоохоронними органами було зафіксовано близько 1,5 тисячі злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму.