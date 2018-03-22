 Глава МЗС ФРН в Ізраїлі закликав до боротьби з антисемітизмом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
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Новини

Глава МЗС ФРН в Ізраїлі закликав до боротьби з антисемітизмом

Під час візиту до Ізраїлю глава МЗС Німеччини Гайко Маас закликав протистояти усім формам антисемітизму. Політик назвав дружбу ФРН та Ізраїлю "великим подарунком".

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас покладає квіти до пам'ятника жертвам Голокосту в Єрусалимі

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас покладає квіти до пам'ятника жертвам Голокосту в Єрусалимі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) під час візиту до Ізраїлю закликав до боротьби з усіма формами антисемітизму. "Ми повинні протистояти кожній формі антисемітизму і расизму - всюди і щодня", - написав Маас у неділю, 25 березня, у книзі відвідувачів під час візиту до Яд Вашем - меморіалу жертвам Голокосту в Єрусалимі, повідомляє агенція dpa.

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В Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту канцлерка Анґела Меркель, а також провідні німецькі політики закликали до боротьби з антисемітизмом і ксенофобією. (27.01.2018)

Депутати майже всіх фракцій німецького Бундестагу хочуть рішучішої боротьби з проявами антисемітизму в країні. Зокрема, парламентарі закликали до створення в уряді посади уповноваженого з питань антисемітизму. (18.01.2018)

Говорячи про 70-річчя заснування держави Ізраїль, яке відзначається з 18 квітня, глава німецького МЗС наголосив на "чуді дружби" між двома державами. Перед відбуттям з Берліна в неділю Маас назвав дружбу між Німеччиною та Ізраїлем "великими подарунком" і наголосив, що солідарність з цією державою перебуває у центрі німецької зовнішньої політики. Ідеться про безпеку Ізраїлю та протистояння антисемітизму, зауважив політик. 

Під час свого дводенного візиту до Ізраїлю та Палестинських територій міністр закордонних справ ФРН зустрінеться з президентом і прем'єром Ізраїлю - Реувеном Рівліном і Біньяміном Нетаньяху. Крім того, на понеділок запланована зустріч Мааса з лідером палестинців Махмудом Аббасом.

Нагадаємо, 27 січня в День пам'яті жертв Голокосту канцлерка Німеччини Анґела Меркель засудила зростання проявів антисемітизму та ксенофобії й закликала до бротьби з цим. Як повідомлялося, у ФРН протягом 2017 року правоохоронними органами було зафіксовано близько 1,5 тисячі злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму.
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