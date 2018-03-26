 Глава МЗС ФРН ″відкритий до діалогу″ у відносинах з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2018
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Новини

Глава МЗС ФРН "відкритий до діалогу" у відносинах з Росією

Попри дипломатичну кризу у відносинах західних країн з Росією, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас бачить у РФ "партнера у вирішенні регіональних конфліктів" і сподівається на відновлення діалогу.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас сподівається на діалог з Росією

Глава МЗС ФРН Гайко Маас сподівається на діалог з Росією

Німеччина розраховує на поступове відновлення діалогу з Росією попри її конфлікт з західними країнами, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, що було опубліковано в неділю, 1 квітня. "Нам потрібна Росія як партнер, наприклад, в допомозі у врегулюванні регіональних конфліктів, для роззброєння та як важливий стовп багатонаціонального порядку", - зазначив Маас.

Дії країн-учасниць ЄС у відповідь на російську політику останніх років глава МЗС ФРН назвав вірними. В результаті "поведінки Росії" втрачена "значна частка довіри", підкреслив він. "Отже, ми відкриті до діалогу і сподіваємося на відбудову довіри крок за кроком, якщо Росія також готова це зробити", - додав Маас.

DW.COM

Упродовж тижня Росію мають залишити диппрацівники ФРН, України, Польщі, Італії, Нідерландів, Фінляндії та інших країн. У такий спосіб росіяни відповіли на вислання російських дипломатів із цих країн. (30.03.2018)

Москва заявляє про вислання ще кількох десятків британських дипломатів, а Лондон може закрити російське торговельне представництво. (31.03.2018)

Нагадаємо, що десятки західних країн оголосили про вислання близько 140 російських дипломатів на тлі скандалу навколо отруєння в Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Великобританія поклала відповідальність за цей злочин на Росію і оголосила про вислання 23 співробітників російського посольства в Лондоні, а також про можливість закриття російського торговельного представництва. Німеччина заявила про вислання чотирьох російських дипломатів, повідомляє агенція dpa.

Москва у відповідь заявила про вислання понад 70 британських дипломатів, а також понад 50 дипломатів з низки європейських країн та Канади (в тому числі чотирьох німецьких дипломатів).

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