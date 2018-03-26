Глава МЗС ФРН "відкритий до діалогу" у відносинах з Росією

Німеччина розраховує на поступове відновлення діалогу з Росією попри її конфлікт з західними країнами, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, що було опубліковано в неділю, 1 квітня. "Нам потрібна Росія як партнер, наприклад, в допомозі у врегулюванні регіональних конфліктів, для роззброєння та як важливий стовп багатонаціонального порядку", - зазначив Маас.

Дії країн-учасниць ЄС у відповідь на російську політику останніх років глава МЗС ФРН назвав вірними. В результаті "поведінки Росії" втрачена "значна частка довіри", підкреслив він. "Отже, ми відкриті до діалогу і сподіваємося на відбудову довіри крок за кроком, якщо Росія також готова це зробити", - додав Маас.

Нагадаємо, що десятки західних країн оголосили про вислання близько 140 російських дипломатів на тлі скандалу навколо отруєння в Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Великобританія поклала відповідальність за цей злочин на Росію і оголосила про вислання 23 співробітників російського посольства в Лондоні, а також про можливість закриття російського торговельного представництва. Німеччина заявила про вислання чотирьох російських дипломатів, повідомляє агенція dpa.

Москва у відповідь заявила про вислання понад 70 британських дипломатів, а також понад 50 дипломатів з низки європейських країн та Канади (в тому числі чотирьох німецьких дипломатів).