Глава МЗС ФРН виключив повернення Росії до G7

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що не бачить у найближчому майбутньому можливості повернення Росії до клубу найбагатших демократій - Великої сімки, G7. Із об'єднання, яке тоді називали G8, Москву вигнали у 2014 році після анексії Криму. "На даний момент це взагалі не питання (повернення РФ до G7. - Ред.", - наводить слова Мааса на полях зустрічі з колегами за G7 у канадському Торонто агенція dpa.

"Те, що Росія більше не тут (у G7. - Ред.), пов'язане із анексією Криму в порушення міжнародного права", - цитує Reuters. Маас наголосив, що зміна ситуації - виключно за Росією. В інтерв'ю часопису Spiegel, оприлюдненому раніше цього тижня, він наголошував на тому, що Москва поводиться "дедалі більш недружньо". Дипломат також зазначив, що у нього немає впевненості в тому, що президент Володимир Путін від початку свого правління хотів вести Росію демократичним шляхом.

Раніше Маас також висловив сподівання на налагодження політичного діалогуз Росією і закликав до дипломатичного вирішення конфлікту в Сирії. "Росія останнім часом стала складним партнером", - визнав він минулого тижня. Утім, очільник МЗС Німеччини сподівається, що авіаудари США по Сирії можуть переконати Росію знову долучитися до політичного процесу врегулювання ситуації на Близькому Сході та в інших кризових точках.

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань? G20: Найпотужніші економіки Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань? G7: Вхід лише для обраних Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань? G8: Коротка історія Великої вісімки Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань? G10: Світові кредитори 11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань? G15: Співпраця півдня з півднем 15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань? G77: Клуб бідних Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20. Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов

