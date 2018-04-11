Глава МЗС Франції закликав Москву застосувати тиск щодо Асада

Російська сторона повинна застосувати тиск щодо президента Сирії Башара Асада, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у неділю, 15 квітня, в інтерв'ю газеті Le Journal du dimanche. Москві слід зрозуміти необхідність "об'єднання зусиль заради розвитку політичного процесу" в Сирії, вважає міністр. За його словами, президент Сирії Башар Асад блокує цей процес. Досі Москва в Раді Безпеки ООН ставала на його бік і блокувала проекти резолюцій щодо Сирії, внесені країнами Заходу.

Жан-Ів Ле Дріан

Франція також закликає до перезапуску мирного процесу в Сирії під егідою ООН, зазначив Ле Дріан. На його думку, першим кроком має стати припинення вогню. Політичне рішення повинно бути знайдене і для сирійської провінції Ідліб, яка перебуває переважно під контролем противників Асада з лав опозиції, зазначив він. Серед можливих заходів міністр назвав роззброєння воєнізованих формувань.

Як повідомлялося, в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, скоєну в місті Дума.

Такі дії підтримали зокрема ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія та Туреччина. Росія та Іран, що є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Звернення Трампа до нації Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Три об'єкти атак Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Жорсткіший удар Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Кілька потерпілих Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Відповідно до національних інтересів Великобританії Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Російські об'єкти не постраждали Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Дамаск перетнув "червону лінію" "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Хто і як завдавав ударів США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії Канцлерка Німеччини підтримала атаку Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.



Дивитись відео 02:18 Поділитись Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2vuve Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)