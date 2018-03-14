Глава МЗС Німеччини проти визнання анексії Криму ″обхідними шляхами″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018

Новий міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) назвав "неприйнятним" проведення виборів президента Росії, що відбулися напередодні, на анексованому Росією півострові Крим. Про це він заявив у понеділок, 19 березня, перед початком зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі.

Гайко Маас

Маас згадав про четверту річницю анексії Криму, яка припала на неділю, 18 березня, й наголосив, що Німеччина і надалі вважатиме її такою, що відбулася всупереч принципам міжнародного права. Щодо цього Німеччина не планує змінювати своєї позиції, запевнив він. ФРН, за його словами, жодним чином не підтримуватиме будь-які спроби "легітимізувати" анексію Криму Росією "обхідними шляхами".

Коментуючи вибори в Росії, Маас зазначив, що його не здивував ані результат, ані обставини голосування. За його словами, тут не може бути мови про "чесну політичну конкуренцію в усіх аспектах". З огляду на це він вказав на те, що Росія й надалі залишатиметься "складним партнером" Німеччини та ЄС. Попри це, Берлін розглядає РФ як важливого партнера, особливо в питаннях вирішення міжнародних конфліктів, у тому числі й у Сирії, наголосив міністр.

Глава МЗС Німеччини, крім цього, запевнив у збереженні підтримки Берліном чинної української влади, однак наголосив, що німецька сторона і надалі вимагатиме від Києва продовження процесу реформ.

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