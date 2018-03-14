 Глава МЗС Німеччини проти визнання анексії Криму ″обхідними шляхами″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Глава МЗС Німеччини проти визнання анексії Криму "обхідними шляхами"

Новий міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обіцяє, що Берлін не відходитиме від політики невизнання анексії Росією Криму й критикує проведення виборів президента РФ на півострові.

Вибори президента Росії в анексованому Криму в Берліні називають неприйнятними

Під час голосування на виборах президента Росії в анексованому Севастополі

Новий міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) назвав "неприйнятним" проведення виборів президента Росії, що відбулися напередодні, на анексованому Росією півострові Крим. Про це він заявив у понеділок, 19 березня, перед початком зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі.

Глава МЗС ФРН розкритикував вибори в Росії через Крим

Гайко Маас

Маас згадав про четверту річницю анексії Криму, яка припала на неділю, 18 березня, й наголосив, що Німеччина і надалі вважатиме її такою, що відбулася всупереч принципам міжнародного права. Щодо цього Німеччина не планує змінювати своєї позиції, запевнив він. ФРН, за його словами, жодним чином не підтримуватиме будь-які спроби "легітимізувати" анексію Криму Росією "обхідними шляхами".

Коментуючи вибори в Росії, Маас зазначив, що його не здивував ані результат, ані обставини голосування. За його словами, тут не може бути мови про "чесну політичну конкуренцію в усіх аспектах". З огляду на це він вказав на те, що Росія й надалі залишатиметься "складним партнером" Німеччини та ЄС. Попри це, Берлін розглядає РФ як важливого партнера, особливо в питаннях вирішення міжнародних конфліктів, у тому числі й у Сирії, наголосив міністр.

Глава МЗС Німеччини, крім цього, запевнив у збереженні підтримки Берліном чинної української влади, однак наголосив, що німецька сторона і надалі вимагатиме від Києва продовження процесу реформ.
Дивитись відео 03:40

Річниця анексії Криму: яким побачив півострів кореспондент DW (16.03.2018)
Дивитись відео 01:19

Чи прийдуть кримські татари на вибори президента Росії (15.03.2018)

DW.COM

Як у ЄС сприймають президентські вибори в Росії

Представники більшості у Європарламенті не вважають вибори 18 березня у РФ чесними та засуджують голосування в Криму. Крайні популісти, які традиційно симпатизують Москві, - іншої думки. (18.03.2018)  

Явка на виборах в Росії становила близько 67 відсотків

На виборах президента Росії зафіксували явку на рівні близько 67 відсотків. Із результатом понад 76 відсотків перемагає Володимир Путін. Незалежні спостерігачі повідомляють про численні порушення під час голосування. (19.03.2018)  

Київ: Незаконне голосування в Криму спотворить результати виборів у РФ

МЗС України попереджає, що вибори президента РФ можуть мати сумнівну легітимність. Про це заявила речниця відомства Мар'яна Беца. (18.03.2018)  

Аудіо й відео до теми

Річниця анексії Криму: яким побачив півострів кореспондент DW (16.03.2018)  

Чи прийдуть кримські татари на вибори президента Росії (15.03.2018)  

Також за темою

Ukraine Präsident Petro Poroschenko in Kiew

Порошенко агітує за посилення санкцій через російські вибори в Криму 19.03.2018

Український президент Петро Порошенко закликав світову спільноту розширити санкції на тих, хто причетних до проведення виборів президента РФ на території анексованого Росією Криму.

Чи прийдуть кримські татари на вибори президента Росії (15.03.2018) 15.03.2018

Володимир Путін відвідав окупований Крим у рамках своєї передвиборчої кампанії. Кримські татари вважають вибори на анексованому півострові незаконними. "Наші батьки пережили Сталіна. Невже ми не переживемо Путіна?.."

Deutschland Berlin - Amtsübergabe Sigmar Gabriel übregibt das Außenministeramt an Heiko Maas

Новий глава МЗС ФРН обіцяє докласти зусиль для подолання кризи в Україні 14.03.2018

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив про необхідність налагодження конструктивних каналів діалогу з Росією, але застеріг, що зовнішня політика зміниться, якщо Москва і далі протиставлятиме себе Заходу.

Докладно

Правоохоронці у Солсбері

ЄС без ентузіазму захищає Великобританію від Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС демонструють солідарність із британцями, однак уникають звинувачень на адресу Росії. 

Indien Artificial Intelligence (AI) Day von Intel (Getty Images/AFP/M. Kiran)

Штучний інтелект наступає на ринок праці

Для аналізу викликів, пов'язаних з комп'ютеризацією, у Відомстві федерального канцлера створили "цифровий" підрозділ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  