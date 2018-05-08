Глава МЗС Німеччини Маас вперше поїде до Росії: Донбас на порядку денному

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) 10 травня відвідає Москву з першим візитом після призначення на цю посаду в середині березня. Поряд з іншими зустрічами політик проведе переговори з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, повідомляє МЗС Німеччини у вівторок, 8 травня.

Серед іншого на порядку денному переговорів - ситуація у Сирії та на Сході України, а також німецько-російські відносини, йдеться у заяві.

Гайко Маас увійшов у четвертий кабінет Анґели Меркель (Angela Merkel) після виборів у вересні 2017 року і 14 березня вступив на посаду міністра закордонних справ Німеччини. У попередньому уряді Меркель він був міністром юстиції і захисту прав споживачів. Першу поїздку на посаді глави МЗС він здійснив 15 березня до Парижа, наступного дня він відвідав Варшаву.

Раніше інформагентство dpa з посиланням на джерела в урядових колах ФРН повідомляло про візит до Росії та України міністра економіки Німеччини Петера Альтмаєра (Peter Altmaier), який має відбутися 13-14 травня. Головними темами переговорів, як зазначалося, мають стати майбутнє проекту газопроводу "Північний потік-2" і України як транзитної країни для постачань російського природного газу до Європи.

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