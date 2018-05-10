Глава МЗС Німеччини кличе міністрів "нормандської четвірки" до Берліна

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) оголосив намір запросити глав МЗС Франції, Росії та України для наступної зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні. Про це Маас заявив у четвер, 10 травня, під час переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві. "Ми воліємо надати міському процесу нової динаміки", - сказав він. Утім, дати, коли може відбутися така зустріч, глава зовнішньополітичного відомства ФРН не назвав.

Крім того, Маас закликав сторони конфлікту на Донбасі до відведення важких озброєнь від лінії розмежування та дотримання умов перемир'я. Він також висловив переконання, що миротворча місія ООН могла б допомогти досягти певного прогресу в справі мирного врегулювання конфлікту.

Тим часом російський міністр Лавров заявив про готовність розглянути пропозицію німецького колеги щодо наступної зустрічі в "нормандському форматі". За словами Лаврова, під час переговорів з Маасом вони також обговорювали "конкретне наповнення такої зустрічі", передає інформагенція "Інтерфакс".

Раніше цього ж дня президент України Петро Порошенко заявляв про спільну координацію дій з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою ФРН Анґелою Меркель щодо проведення наступної зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", місцем проведення якої, за його словами, ймовірно, стане Париж.

Нагадаємо, востаннє зустріч глав МЗС Німеччини, Франції, Росії та України у рамках "нормандського формату" відбулася на початку 2017 року на полях Мюнхенської безпекової конференції. Подібна зустріч мала, за планами, відбутися й на цьогорічній конференції. Утім, в останній момент плани були скасовані.