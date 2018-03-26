 Глава МЗС Німеччини закликав до посилення ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Глава МЗС Німеччини закликав до посилення ООН

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас під час візиту до Нью-Йорка закликав посилити ООН та висловив готовність Берліна брати на себе відповідальність. ФРН наразі змагається за місце непостійного члена в Раді Безпеки ООН.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас з генсеком ООН Антоніо Гуттерішем у Нью-Йорку

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (ліворуч) з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем у Нью-Йорку

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у середу, 28 березня, закликав до посилення ООН. "Ми живемо в час, коли потребуємо більше ООН, а не менше, як дехто думає", - заявив він у штаб-квартирі ООН під час свого першого на посаді очільника МЗС візиту до Нью-Йорка, повідомляє агенція dpa. Там Маас проводить кампанію за здобуття ФРН місця непостійного члена Ради Безпеки ООН у 2019-2020 роках. Рішення з цього питання 193 країни, котрі є членами організації, мають ухвалити 8 липня.

"Ми беремо на себе відповідальність і ми хочемо також і в майбутньому брати на себе відповідальність", - заявив Маас. За його словами, Німеччина хоче вносити в дискусії раціональність, а також, щоб у Раді Безпеки "і в часи фейкових новин зберігався здоровий глузд".

DW.COM

У Раді Безпеки ООН Вашингтон заявив, що, як і Лондон, вважає Москву причетною до атаки на двох людей з використанням хімічної зброї. Росія заперечує свою відповідальність. (15.03.2018)

Глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що кандидатура Німеччини викликає підтримку з боку дипломатів, з якими він спілкувався. (21.09.2016)

За два місця для групи країн Заходу крім Німеччини змагаються також Бельгія та Ізраїль. Берлін претендує на місце, але не висуває свою кандидатуру проти когось, наголосив глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Під час візиту Маас провів зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем і багатьма представниками країн-членів цієї міжнародної організації. У Раді Безпеки ООН він заявив, що Німеччина і надалі робитиме великий внесок - як фінансовий, так і військовий - у підтримку миротворчих місій ООН. "Місії повинні  мати засоби, яких потребують, щоб виконувати свої мандати", - зазначив він. 

До Ради Безпеки ООН належать 15 країн. П'ять постійних членів, які мають право вето, - США, Росія, Китай, Великобританія та Франція. Інші десять місць розподіляються кожні два роки по-новому. Востаннє Німеччина була непостійним членом Ради Безпеки ООН у 2011-2012 роках. Як зазначається, Німеччина є четвертою країною за сумою своїх внесків у бюджет ООН.
Дивитись відео 02:04

Німеччина хоче до Радбезу ООН (23.09.2016)

Аудіо й відео до теми

Німеччина хоче до Радбезу ООН (23.09.2016)  

Також за темою

UN-Sicherheitsrat in New York zu Situation in Nahost

Рада Безпеки ООН через позицію Росії не змогла ухвалити резолюцію щодо Сирії 22.02.2018

Росія відмовляється голосувати за поданий проект резолюції ООН щодо припинення вогню в Сирії і вимагає внести до нього зміни. США назвали погляд Москви на ситуацію в Східній Гуті цинічним.

USA Weißes Haus in Washington D.C

США висилають 60 російських "співробітників спецслужб" 26.03.2018

Слідом за країнами ЄС, які видворяють дипломатів РФ, США заявили, що висилають 60 "співробітників російських спецслужб" і закривають консульство в Сіетлі. До видворення дипломатів долучилась і Канада.

USA Sondersitzung UN-Sicherheitsrat zu Ost-Ghuta

Радбез ООН відклав голосування щодо резолюції про Сирію 24.02.2018

Члени Радбезу намагаються знайти формулювання, які влаштують Росію. Постпред США Хейлі назвала неймовірним те, що Росія блокує резолюцію про доставку гуманітарної допомоги.

Докладно

Під час зустрічі лідерів КНР та КНДР у Пекіні

Великі почесті для маленького ракетного чоловічка

Короткий візит Кім Чен Ина до Китаю - це кмітливий "хід конем", пише Александер Фройнд.  

Володимир Гройсман

Україна та Ізраїль завершили переговори щодо ЗВТ

Нині обсяг торгівлі між Україною та Ізраїлем щороку становить майже 800 мільйонів доларів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  