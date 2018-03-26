Глава МЗС Німеччини закликав до посилення ООН

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у середу, 28 березня, закликав до посилення ООН. "Ми живемо в час, коли потребуємо більше ООН, а не менше, як дехто думає", - заявив він у штаб-квартирі ООН під час свого першого на посаді очільника МЗС візиту до Нью-Йорка, повідомляє агенція dpa. Там Маас проводить кампанію за здобуття ФРН місця непостійного члена Ради Безпеки ООН у 2019-2020 роках. Рішення з цього питання 193 країни, котрі є членами організації, мають ухвалити 8 липня.

"Ми беремо на себе відповідальність і ми хочемо також і в майбутньому брати на себе відповідальність", - заявив Маас. За його словами, Німеччина хоче вносити в дискусії раціональність, а також, щоб у Раді Безпеки "і в часи фейкових новин зберігався здоровий глузд".

За два місця для групи країн Заходу крім Німеччини змагаються також Бельгія та Ізраїль. Берлін претендує на місце, але не висуває свою кандидатуру проти когось, наголосив глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Під час візиту Маас провів зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем і багатьма представниками країн-членів цієї міжнародної організації. У Раді Безпеки ООН він заявив, що Німеччина і надалі робитиме великий внесок - як фінансовий, так і військовий - у підтримку миротворчих місій ООН. "Місії повинні мати засоби, яких потребують, щоб виконувати свої мандати", - зазначив він.

До Ради Безпеки ООН належать 15 країн. П'ять постійних членів, які мають право вето, - США, Росія, Китай, Великобританія та Франція. Інші десять місць розподіляються кожні два роки по-новому. Востаннє Німеччина була непостійним членом Ради Безпеки ООН у 2011-2012 роках. Як зазначається, Німеччина є четвертою країною за сумою своїх внесків у бюджет ООН.