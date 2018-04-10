Глава МЗС Німеччини Гайко Маас відвідає Україну

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) планує відвідати Україну, в тому числі Донбас. Про це у вівторок, 10 квітня, повідомила прес-служба президента України Петра Порошенка після його зустрічі з главою німецького МЗС. Петро Порошено та Гайко Маас обговорили перспективи розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Вони зійшлися на тому, що миротворці повинні розміщуватися на всій окупованій території Донбасу, включаючи українсько-російську ділянку кордону.

Крім того, сторони відзначили важливість переговорів в нормандському форматі і необхідність продовження санкцій проти Росії як елемента стримування агресії і пошуку мирного врегулювання.

У вересні 2017 року російський президент Володимир Путін запропонував відправити "блакитні шоломи" на Донбас виключно для гарантування безпеки спостерігачів ОБСЄ. Київ виступає за те, щоб миротворці були розміщені по всій зоні конфлікту, включно з непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону.

Згодом екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував новий план введення миротворців ООН на Донбас. Згідно з ним, у миротворчому контингенті не повинно бути ані російських, ані натівських солдатів. Контингент повинен мати достатню чисельність - до 20 тисяч військовослужбовців та чотири тисячі поліцейських. 4-5 тисяч осіб з контингенту повинні бути розміщені на кордоні України з Росією, аби запобігти потенційним вторгненням.

Миротворці мають представляти країни, що не входять до НАТО, але яким довіряють як в Альянсі, так і в Україні та РФ. Наприклад, може йтися про Швецію, Фінляндію, Австрію, Казахстан, Білорусь або Монголію, а також країни Латинської Америки. Про свою готовність долучитися до миротворчої місії вже оголосили зокрема Білорусь, Фінляндія та Туреччина.