 Глава МВС Італії закриє німецьким рятувальникам доступ до портів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2018

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Новини

Глава МВС Італії закриє німецьким рятувальникам доступ до портів

Італія продовжує жорстку антиміграційну лінію. Ідеться цього разу про заборону двом рятувальним організаціям прибувати до портів країни.

Маттео Сальвіні - один з тріумфаторів виборів в Італії

Маттео Сальвіні - один з тріумфаторів виборів в Італії

Новий міністр внутрішніх справ Італії, віце-прем'єр Маттео Сальвіні у суботу, 16 червня, пообіцяв заблокувати доступ ще двом рятувальним місіям до портів країни. Ідеться про німецькі Sea Watch та Mission Lifeline, написав представник антимігрантської "Ліги півночі" на Facebook. Він закидає їм потурання контрабанді людей.

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Уряд в Римі обурений заявами Еммануеля Макрона в суперечці довкола прийому судна з біженцями в Середземному морі.

Іспанія висловила готовність прийняти судно з 629 мігрантами, врятованими напередодні в Середземному морі, після того як Італія та Мальта не змогли вирішити, хто має приймати врятованих шукачів притулку. (11.06.2018)

"Вони мають знати, що Італія більше не буде заохочувати бізнес на нелегальній міграції, тож хай шукають інші порти", - зазначив він. Його слова пролунали на тлі скандалу довкола рятувального судна Aquarius. Нова італійська влада, яка проголосила жорсткий курс щодо міграційної політики, відмовилася приймати рятувальний човен з 629 біженцями. Аналогічно вчинила Мальта, порт відкрила натомість Іспанія. Західні ЗМІ також звернули увагу на коментар Сальвіні, який назвав дорогу судна з біженцями від берегів Італії до Іспанії "круїзом" чи то пак "морською подорожжю", цитує AFP.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня під час проведення шести різних рятувальних операцій у Середземному морі неурядові організації SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів", а також італійська берегова охорона врятували 629 біженців. Одночасно марокканська берегова охорона повідомила про порятунок 472 біженців.

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Європа та її головні виклики у 2018-му (08.01.2018)

DW.COM

Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

Після закриття так званого "балканського маршруту" біженці почали шукати обхідні шляхи проникнення до Європи. Але не всі з них безпечні. У фотогалереї DW - про альтернативні шляхи, якими йдуть мігранти. (31.03.2016)  

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Європа та її головні виклики у 2018-му (08.01.2018)  

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