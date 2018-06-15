Глава МВС Італії закриє німецьким рятувальникам доступ до портів

Новий міністр внутрішніх справ Італії, віце-прем'єр Маттео Сальвіні у суботу, 16 червня, пообіцяв заблокувати доступ ще двом рятувальним місіям до портів країни. Ідеться про німецькі Sea Watch та Mission Lifeline, написав представник антимігрантської "Ліги півночі" на Facebook. Він закидає їм потурання контрабанді людей.

"Вони мають знати, що Італія більше не буде заохочувати бізнес на нелегальній міграції, тож хай шукають інші порти", - зазначив він. Його слова пролунали на тлі скандалу довкола рятувального судна Aquarius. Нова італійська влада, яка проголосила жорсткий курс щодо міграційної політики, відмовилася приймати рятувальний човен з 629 біженцями. Аналогічно вчинила Мальта, порт відкрила натомість Іспанія. Західні ЗМІ також звернули увагу на коментар Сальвіні, який назвав дорогу судна з біженцями від берегів Італії до Іспанії "круїзом" чи то пак "морською подорожжю", цитує AFP.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня під час проведення шести різних рятувальних операцій у Середземному морі неурядові організації SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів", а також італійська берегова охорона врятували 629 біженців. Одночасно марокканська берегова охорона повідомила про порятунок 472 біженців.