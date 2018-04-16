 Глава МВС ФРН ініціює розслідування порушень при наданні притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

Глава МВС ФРН ініціює розслідування порушень при наданні притулку

У МВС Німеччині стурбовані можливими порушеннями у роботі BAMF. Міністр Горст Зеегофер анонсував створення спеціальної слідчої комісії.

Притулок у Німеччині

Міністр внутрішніх справ Німеччини, консерватор Горст Зеегофер (Horst Seehofer) виступив за ретельне розслідування ситуації довкола Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF). Ідеться про можливі випадки неправомірного задоволення клопотань про притулок. В інтерв'ю Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 22 квітня, глава МВС анонсував створення спеціальну комісії, яка перевірить установу на можливі організаційні прогалини в роботі.

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Німецьке відомство з питань міграції та біженців планує використовувати у своїй роботі програми, що розпізнають мовні діалекти. (17.03.2017)

Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини опинилося у центрі корупційного скандалу. Керівній співробітниці закидають задоволення понад 1200 клопотань про надання притулку без правових підстав. (20.04.2018)

Якщо їх виявлять, орган потрібно буде реформувати, каже Зеегофер. Ідеться не лише про чиновницькі афери, але й про махінації перекладачів, які допомагають клопотальникам про притулок. Минулоріч BAMF розірвала контракти з 30 фахівцями, які "порушували кодекс поведінки", зазначає агенція dpa. Крім того, у 2017-2018 роках ще більше двох тисяч з 7500 перекладачів перестали залучати до співпраці через недостатні знання німецької мови.

Кілька днів тому стало відомо, що одну з керівних чиновниць бременського відділення BAMF підозрюють у задоволенні понад 1200 клопотань про притулок без достатніх на те правових підстав у 2013-2016 роках. Разом з нею у справі проходять ще п'ятеро чиновників та перекладач. Проводяться відповідні слідчі дії.
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