Глава МВС ФРН ініціює розслідування порушень при наданні притулку

Міністр внутрішніх справ Німеччини, консерватор Горст Зеегофер (Horst Seehofer) виступив за ретельне розслідування ситуації довкола Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF). Ідеться про можливі випадки неправомірного задоволення клопотань про притулок. В інтерв'ю Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 22 квітня, глава МВС анонсував створення спеціальну комісії, яка перевірить установу на можливі організаційні прогалини в роботі.

Якщо їх виявлять, орган потрібно буде реформувати, каже Зеегофер. Ідеться не лише про чиновницькі афери, але й про махінації перекладачів, які допомагають клопотальникам про притулок. Минулоріч BAMF розірвала контракти з 30 фахівцями, які "порушували кодекс поведінки", зазначає агенція dpa. Крім того, у 2017-2018 роках ще більше двох тисяч з 7500 перекладачів перестали залучати до співпраці через недостатні знання німецької мови.

Кілька днів тому стало відомо, що одну з керівних чиновниць бременського відділення BAMF підозрюють у задоволенні понад 1200 клопотань про притулок без достатніх на те правових підстав у 2013-2016 роках. Разом з нею у справі проходять ще п'ятеро чиновників та перекладач. Проводяться відповідні слідчі дії.