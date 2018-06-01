 Глава МВС Німеччини хотів би поїхати на ЧС-2018 в РФ - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2018

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Новини

Глава МВС Німеччини хотів би поїхати на ЧС-2018 в РФ - ЗМІ

Поїздки до РФ на ЧС-2018 нині немає у планах провідних німецьких високопосадовців. Утім, міністр внутрішніх справ Зеегофер хотів би відвідати матч німецької збірної, якщо дозволить його графік.

Горст Зеегофер під час візиту до Москви у 2016 році

Горст Зеегофер під час візиту до Москви у 2016 році

Міністр внутрішніх справ Німеччини, баварський консерватор Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що хотів би поїхати в Росію на матчі Чемпіонату світу 2018, попри дискусії щодо можливого бойкоту футбольного змагання. "Якщо мій графік дозволить, я відвідаю гру німецької збірної", - заявив чиновник, який опікується серед іншого і спортивною галуззю, виданню Bild am Sonntag, в оприлюдненому в неділю, 3 червня, інтерв'ю.

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Звісно, в Росії багато що заслуговує на критику. І все ж, бойкот Чемпіонату світу з футболу був би докорінно неправильним, вважає депутат Європарламенту від соціал-демократів Кнут Флекенштайн. (04.05.2018)

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок до Росії на цьогорічний Чемпіонат світу з футболу. (15.05.2018)

Натомість міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) поки що не має планів прибути до РФ на ЧС-2018. Речник федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) також зазначив, що у розкладі останнього поїздки на ЧС-2018 немає.

Про плани щодо можливості поїздки федеральної канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) ще не повідомлялося.

Питання про політичний бойкот ЧС-2018 викликає останнім часом бурхливі дискусії. У відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері уряди Великобританії та Ісландії оголосили, що їхні представники не поїдуть на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії. У квітні 60 євродепутатів опублікували відкритий лист, де закликали уряди всіх країн ЄС не відвідувати змагання. Атаку в Солсбері вони назвали "найновішою сторінкою у висміюванні Володимиром Путіним європейських цінностей". Інші ж причини заклику - "свавільні бомбардування шкіл, лікарень та житлових кварталів у Сирії, жорстоке військове вторгнення в Україну, систематичні хакерські атаки, кампанії дезінформації, втручання у вибори, спроби ослабити та дестабілізувати ЄС".

Правозахисна організація Human Rights Watch також закликала світових лідерів не відвідувати відкриття Чемпіонату світу з футболу в Росії через її участь в сирійській війні. Український МЗС рекомендував громадянам не їхати на ЧС-2018.

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