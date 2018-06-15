Глава МВС Німеччини звільнив очільницю відомства з питань біженців

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) звільнив Ютту Кордт (Jutta Cordt) з посади голови Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF). Як зазначив речник міністерства ввечері у п'ятницю, 15 червня, Зеегофер повідомив Кордт про усунення від виконання обов'язків ще 13 червня. За словами речника, міністр ще не вирішив, кого призначити на заміну Кордт, яка перебувала на посаді з початку 2017 року, повідомляє агентство dpa.

Нагадаємо, у квітні BAMF опинилося у центрі скандалу. Стало відомо, що одну з керівних чиновниць бременського відділення відомства підозрюють у задоволенні понад 1200 клопотань про притулок без достатніх правових підстав у 2013-2016 роках. Разом з нею у справі проходять ще п'ятеро чиновників та перекладач. На початку червня у внутрішньому звіті BAMF щодо розслідування афери з неправомірним наданням притулку повідомлялося, що в електронній системі документообігу BAMF виявлено діру, яка уможливлює махінації. Теоретично, тисячі чиновників установи могли б за бажанням змінювати дані, внесені щодо клопотань про надання притулку.

Нагадаємо, між Горстом Зеегофером та канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) і раніше існували розбіжності у політиці щодо біженців, а цього тижня вони спричинили урядову кризу. Зеегофер прагне, зокрема, дати вказівку німецьким прикордонникам взагалі не пропускати через кордон до Німеччини мігрантів, вже зареєстрованих в якійсь із країн Європейського Союзу. Меркель ж виступає за спільне європейське рішення для подолання кризи біженців.