 Глава МВС Німеччини звільнив очільницю відомства з питань біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

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Новини

Глава МВС Німеччини звільнив очільницю відомства з питань біженців

Глава німецького МВС Горст Зеегофер звільнив Ютту Кордт з посади очільниці відомства з питань міграції та біженців. Хто замінить Кордт, поки не оголошено.

Ютта Кордт очолювала відомство з питань біженців з початку 2017 року

Ютта Кордт очолювала відомство з питань біженців з початку 2017 року

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) звільнив Ютту Кордт (Jutta Cordt) з посади голови Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF). Як зазначив речник міністерства ввечері у п'ятницю, 15 червня, Зеегофер повідомив Кордт про усунення від виконання обов'язків ще 13 червня. За словами речника, міністр ще не вирішив, кого призначити на заміну Кордт, яка перебувала на посаді з початку 2017 року, повідомляє агентство dpa.

DW.COM

Німецькі депутати підтримали зокрема і встановлення обмеження на в'їзд до Німеччини однієї тисячі родичів біженців на місяць. (15.06.2018)

У Німеччині загострився конфлікт між канцлеркою та головою МВС через питання біженців. DW - про варіанти, які є у канцлерки Анґели Меркель на випадок, якщо з її уряду вийдуть міністри-члени ХСС. (15.06.2018)

Нагадаємо, у квітні BAMF опинилося у центрі скандалу. Стало відомо, що одну з керівних чиновниць бременського відділення відомства підозрюють у задоволенні понад 1200 клопотань про притулок без достатніх правових підстав у 2013-2016 роках. Разом з нею у справі проходять ще п'ятеро чиновників та перекладач. На початку червня у внутрішньому звіті BAMF щодо розслідування афери з неправомірним наданням притулку повідомлялося, що в електронній системі документообігу BAMF виявлено діру, яка уможливлює махінації. Теоретично, тисячі чиновників установи могли б за бажанням змінювати дані, внесені щодо клопотань про надання притулку.

Нагадаємо, між Горстом Зеегофером та канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) і раніше існували розбіжності у політиці щодо біженців, а цього тижня вони спричинили урядову кризу. Зеегофер прагне, зокрема, дати вказівку німецьким прикордонникам взагалі не пропускати через кордон до Німеччини мігрантів, вже зареєстрованих в якійсь із країн Європейського Союзу. Меркель ж виступає за спільне європейське рішення для подолання кризи біженців.

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Фактчек DW: Чи справді біженці заполонили Німеччину? (30.08.2017)

 

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Фактчек DW: Чи справді біженці заполонили Німеччину? (30.08.2017)  

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