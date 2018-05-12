Глава Каталонії обраний, криза не подолана

З обранням у понеділок, 14 травня, на посаду глави Каталонії 56-річного Жоакіма (Кіма) Торри цей регіон на північному сході Іспанії відповідно до закону знову отримує свій автономний статус. Адже через кризу, яка виникла у жовтні-листопаді 2017 року після проголошення місцевою владою незалежності від Іспанії, автономія була замінена на пряме правління з Мадрида. Одночасно були відсторонені від посади і притягнуті до суду - за звинуваченням в організації заколоту - автори сепаратистської ініціативи: тодішній глава Каталонії Карлес Пучдемон і його найближчі соратники.

Прихильник незалежності Каталонії

Згідно з законом, можливість відновити автономію з'явилася після місцевих виборів 21 грудня. Однак кандидатури трьох політиків, включаючи Пучдемона, висунуті блоком прихильників незалежності, який переміг на виборах, були відкинуті судом, оскільки ці особи перебувають під слідством.

Новий глава Каталонії Жоакім (Кім) Торра

Однак і з обранням прем'єр-міністра кризу у відносинах між противниками та прихильниками єдності з Іспанією у самій Каталонії, а також між сепаратистами та центром, навряд чи можна вважати подоланою. Адже новий глава Каталонії, обраний з мінімальною перевагою в один голос, обіцяє продовжити справу Пучдемона - добитись незалежності.

Безпартійний інтелектуал Торра

"Прихильники каталонської незалежності досі вважають своїм лідером Пучдемона", - каже у розмові DW Жорді Сабатер, представник сепаратистського альянсу "Разом за Каталонію". І це незважаючи на те, що цей політик переховувався з листопада спочатку у Бельгії, а потім, під час турне низкою європейських країн, був заарештований у Німеччині, де зараз вирішується питання про його екстрадицію на батьківщину.

Що ж стосується Торри, то він у інавгураційній промові в каталонському парламенті назвав Пучдемона "справжнім і єдиним президентом Каталонії", а себе тимчасовим. Дійсно, Торра "мало відомий як політик і обраний лише завдяки наполяганням Пучдемона", визнав Сабатер.

Багато прихильників незалежності Каталонії досі вважають своїм лідером Карлеса Пучдемона, який переховується від іспанської юстиціїй

За його словами, новий глава Каталонії належить до "інтелектуальної еліти прихильників незалежності". У свій час Торра очолював видавництво під назвою "Проти вітру", що публікувало статті на підтримку каталонської державності, у тому числі і свої власні, співпрацював з різними організаціями - державними і громадськими, які які опікувалися популяризацією каталонської культури, історії та мови. У грудні 2017 року, будучи безпартійним, Торра був обраний до каталонського парламенту - від коаліції "Разом за Каталонію".

"Ставленик утікача Пучдемона"

На те, що Торра практично не відомий як політик, вказує і професор політології Мадридського університету Фернан Гарсія Вілья. У розмові з DW він зазначив, що Торру знають хіба що з його "публікацій ксенофобського характеру" в соцмережах, в яких він називає іспанців "грабіжниками", "божевільними, які потребують психіатра", "тваринами у людській подобі, дикунами, які не знають сорому" тощо. Професор називає новообраного каталонського лідера представником "найбільш радикального крила сепаратистів".

Гарсія Вілья стверджує, що Торра "не просто ставленик лідера-утікача, він - виконавець його волі". "Наївно вважати, що Пучдемон, відомий своїми невгамовними амбіціями, дійсно відмовився від владних амбіцій, висунувши замість себе повноцінну заміну", - каже професор. За його словами, Торра, "який не має власного обличчя в політиці", призначений лише для того, щоб Пучдемон міг "його устами диктувати каталонцям свою волю і, як і раніше, конфліктувати з владою Іспанії".

Експерти називають Торру ставлеником Пучдемона, який виконуватиме на посаді лідера Каталонії його волю

Курс на конфронтацію

У ситуації, що склалась, на вирішення каталонської кризи розраховувати не доводиться, вважає експерт. Він нагадав, що під час інавгураційного виступу Торра пообіцяв продовжити курс Пучдемона на створення "суверенної каталонської республіки".

Він має намір підготувати конституцію Каталонії, а також відновити всі структури, створені його попередником і ліквідовані Мадридом. Ідеться про податкове відомство та зарубіжні представництва Каталонії. Крім того, Торра пригрозив Мадриду стягнути з нього через міжнародні суди контрибуцію за шкоду, начебто завдану піврічним прямим правлінням з центру.

Подібна позиція викликає занепокоєння в політичних колах Іспанії. Спікер соцпартії в Сенаті Андер Хіл заявив, що призначення Торри "не дозволяє з оптимізмом дивитися на майбутнє Каталонії". Аналогічної думки дотримується і лідер каталонської фракції центристської партії "Громадяни" Інес Аррімадас. За її словами, від Торри "можна чекати лише загострення кризи". А тому "Громадяни" закликали центральний уряд поки не повертати Каталонії її автономні права. Ну а газета Razon прямо називає нового лідера "маріонеткою заколотника Пучдемона". Редакційні статті інших провідних видань - Mundo, Pais і ABC - доходять аналогічного висновку.

Терпіння Мадрида

Голова уряду Іспанії, лідер ліберальної Народної партії Маріано Рахой спокійно відреагував на інавгураційну промову Торри. Виступаючи перед журналістами, він нагадав, що в Іспанії "кожен є вільним думати і говорити, що вважає за потрібне". А тому про правління Торри центральний уряд судитиме "не за словами, а за вчинками".

Водночас Рахой попередив, що "керівник Каталонії зобов'язаний діяти в рамках іспанського законодавства". Якщо ж він порушить, як його попередник, іспанську конституцію, яка не допускає розділу країни, на нього "навалиться вся сила закону". А в Каталонії знову може бути запроваджене пряме правління з центру, підсумував іспанський прем'єр.