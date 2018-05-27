Глава Каталонії затвердив новий склад регіонального уряду

Новий глава уряду Каталонії Жоакім (Кім) Торра затвердив новий склад каталонського регіонального уряду. У вівторок, 29 травня, він підписав указ про формування нового кабінету міністрів, до якого не увійшли політики, які перебувають у в'язницях, переслідуються іспанською судовою системою або втекли за кордон.

Раніше Торра включив до складу регіонального уряду Жосепа Руллу та Жорді Турулла, які перебувають за ґратами, оскільки влада Іспанії звинувачує їх в організації заколоту. Крім них, членами регіонального уряду були призначені Луї Пуга та Тоні Коміна, котрі втекли до Бельгії від іспанського правосуддя.

Ці члени каталонського уряду не влаштували Мадрид, який назвав це провокацією та не затвердив підібрану Торрою адміністрацію. Пряме управління Каталонією центральною владою Іспанії було продовжено.

У новому списку уряду Каталонії імена чотирьох політиків, які не подобаються Мадриду, вже не зазначені.

Центральна влада Іспанії все ще може заблокувати формування каталонського уряду, оскільки він може почати свою роботу тільки після публікації переліку міністрів у офіційній газеті.

Нагадаємо, 14 травня, парламент Каталонії з другої спроби обрав 55-річного Кіма Торру главою регіонального уряду. Уже наступного дня новий очільник регіону вирушив до Німеччини, де провів зустріч з екс-головою Каталонії Карлесом Пучдемоном. Раніше, 10 травня, Пучдемон відмовився від претензій на крісло очільника уряду регіону та запропонував на цей пост кандидатуру Торри.