Глава Держдепу США Майк Помпео обіцяє жорсткішу політику щодо РФ

Новий глава Державного департаменту США, екс-директор ЦРУ Майк Помпео заявив про те, що політика країни щодо Росії зміниться і стане більш жорсткою. "Росія продовжує діяти агресивно, що стало можливим через роки м’якої політики щодо цієї агресії. Зараз цьому прийшов кінець", - йдеться в його заяві, переданій у комітет Сенату з міжнародних відносин, повідомила у четвер, 12 квітня, агенція dpa.

"Ми відновлюємо нашу й так потужну військову міць та посилюємо стримування ядерною зброєю. Ми запровадили жорсткі санкції та вислали більше російських дипломатів і розвідників зі США, ніж у будь-який час після "холодної війни", - заявив Помпео. Він також зазначив, що США мають довгий список адміністративних заходів, якими можуть змусити президента Росії Володимира Путіна дорого заплатити за його дії.

Водночас Помпео заявив, що дипломатичні відносини з Москвою, хоча і складні, але "повинні продовжуватися", повідомляє агенція AP.

Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив з посади держсекретаря США Рекса Тіллерсона та призначив замість нього директора ЦРУ Майка Помпео.

6 квітня міністерство фінансів США запровадило санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, які фігурували в так званій "Кремлівській доповіді". Коментуючи запровадження нових санкцій, міністр фінансів США Стівен Мнучін звинуватив Москву в участі у "злонамірних діях у всьому світі, в тому числі у продовженні окупації Криму та розпалюванні насильства в східній Україні". До переліку, серед інших, потрапили глава "Газпрому" Олексій Міллер, глава МВС РФ Володимир Колокольцев, командувач Росгвардією Віктор Золотов, керівник Роскомнадзору Олександр Жаров та інші.