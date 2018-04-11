 Глава Держдепу США Майк Помпео обіцяє жорсткішу політику щодо РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2018
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Новини

Глава Держдепу США Майк Помпео обіцяє жорсткішу політику щодо РФ

Новий глава Державного департаменту США Майк Помпео заявив, що час м'якої політики щодо Росії минув. Вашингтон має в своєму арсеналі багато засобів, які змусять Путіна заплатити за агресію РФ, пообіцяв Помпео.

Майк Помпео обіцяє Росії більш жорстку політику

Майк Помпео обіцяє Росії більш жорстку політику

Новий глава Державного департаменту США, екс-директор ЦРУ Майк Помпео заявив про те, що політика країни щодо Росії зміниться і стане більш жорсткою. "Росія продовжує діяти агресивно, що стало можливим через роки м’якої політики щодо цієї агресії. Зараз цьому прийшов кінець", - йдеться в його заяві, переданій у комітет Сенату з міжнародних відносин, повідомила у четвер, 12 квітня, агенція dpa.

"Ми відновлюємо нашу й так потужну військову міць та посилюємо стримування ядерною зброєю. Ми запровадили жорсткі санкції та вислали більше російських дипломатів і розвідників зі США, ніж у будь-який час після "холодної війни", - заявив Помпео. Він також зазначив, що США мають довгий список адміністративних заходів, якими можуть змусити президента Росії Володимира Путіна дорого заплатити за його дії.

Водночас Помпео заявив, що дипломатичні відносини з Москвою, хоча і складні, але "повинні продовжуватися", повідомляє агенція AP.

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Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив з посади держсекретаря США Рекса Тіллерсона та призначив замість нього директора ЦРУ Майка Помпео.

6 квітня міністерство фінансів США запровадило санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, які фігурували в так званій "Кремлівській доповіді". Коментуючи запровадження нових санкцій, міністр фінансів США Стівен Мнучін звинуватив Москву в участі у "злонамірних діях у всьому світі, в тому числі у продовженні окупації Криму та розпалюванні насильства в східній Україні". До переліку, серед інших, потрапили глава "Газпрому" Олексій Міллер, глава МВС РФ Володимир Колокольцев, командувач Росгвардією Віктор Золотов, керівник Роскомнадзору Олександр Жаров та інші.
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