Глава Бундестагу вказав на юридичну складність реформ ЄС від Макрона

Голова Бундестагу, екс-міністр фінансів ФРН Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) заявив про стурбованість стосовно юридичної обґрунтованості низки реформ Європейського Союзу, які пропонує провести президент Франції Еммануель Макрон. Про це він сказав в інтерв'ю французькій газеті Le Journal du Dimanche, яке було опубліковане у неділю, 29 квітня.

"Я все ще не зрозумів, чи дійсно Еммануель Макрон хоче внести зміни в договори Євросоюзу", - зазначив Шойбле. Президент Франції наполягає на загальному бюджеті Єврозони і запровадження для неї єдиної посади міністра фінансів. За словами глави Бундестагу, наявність єдиної європейської валюти не передбачає однаковість економічної і соціальної політики окремих держав цієї зони. "Це суперечить Лісабонському договору", - відзначив він.

У німецькому Бундестазі побоюються, що даний крок означатиме посилення підтримки менш стабільних у фінансовому плані Італії та Греції, і вимагають пов'язати виділення їм коштів з проведенням реформ.

Одночасно Шойбле повідомив, що депутати з правлячої німецької коаліції не відкинули в Берліні пропозиції французького лідера. "Я був на цій зустрічі. Насправді ми підтримали більшість пропозицій президента Макрона", - зазначив він.

Як відомо, внесення змін до договорів Європейського Союзу є вкрай складним та тривалим процесом, який потребує одностайності усіх членів блоку.

У суботу, 28 квітня, міністри фінансів Німеччини і Франції Олаф Шольц (Olaf Scholz) і Брюно Ле Мер пообіцяли підготувати "дорожню карту" реформ Євросоюзу до саміту глав держав і урядів спільноти в червні в Брюсселі.

Раніше канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) на зустрічі з Макроном назвала серед сфер, які можуть торкнутися реформи, загальноєвропейську політику щодо біженців і зовнішню політику, а також економічне співробітництво, в тому числі можливе створення банківського союзу.