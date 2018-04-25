 Глава Бундестагу вказав на юридичну складність реформ ЄС від Макрона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

Глава Бундестагу вказав на юридичну складність реформ ЄС від Макрона

Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле заявив про невідповідність Лісабонському договору деяких пропозицій французького президента Емануеля Макрона щодо реформування ЄС.

Вольфґанґ Шойбле стурбований правовою обгрунтованістю реформування ЄС

Вольфґанґ Шойбле стурбований правовою обгрунтованістю реформування ЄС

Голова Бундестагу, екс-міністр фінансів ФРН Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) заявив про стурбованість стосовно юридичної обґрунтованості низки реформ Європейського Союзу, які пропонує провести президент Франції Еммануель Макрон. Про це він сказав в інтерв'ю французькій газеті Le Journal du Dimanche, яке було опубліковане у неділю, 29 квітня.

"Я все ще не зрозумів, чи дійсно Еммануель Макрон хоче внести зміни в договори Євросоюзу", - зазначив Шойбле. Президент Франції наполягає на загальному бюджеті Єврозони і запровадження для неї єдиної посади міністра фінансів. За словами глави Бундестагу, наявність єдиної європейської валюти не передбачає однаковість економічної і соціальної політики окремих держав цієї зони. "Це суперечить Лісабонському договору", - відзначив він.

У німецькому Бундестазі побоюються, що даний крок означатиме посилення підтримки менш стабільних у фінансовому плані Італії та Греції, і вимагають пов'язати виділення їм коштів з проведенням реформ.

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Одночасно Шойбле повідомив, що депутати з правлячої німецької коаліції не відкинули в Берліні пропозиції французького лідера. "Я був на цій зустрічі. Насправді ми підтримали більшість пропозицій президента Макрона", - зазначив він.

Як відомо, внесення змін до договорів Європейського Союзу є вкрай складним та тривалим процесом, який потребує одностайності усіх членів блоку. 

У суботу, 28 квітня, міністри фінансів Німеччини і Франції Олаф Шольц (Olaf Scholz) і Брюно Ле Мер пообіцяли підготувати "дорожню карту" реформ Євросоюзу до саміту глав держав і урядів спільноти в червні в Брюсселі.

Раніше канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) на зустрічі з Макроном назвала серед сфер, які можуть торкнутися реформи, загальноєвропейську політику щодо біженців і зовнішню політику, а також економічне співробітництво, в тому числі можливе створення банківського союзу.
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Реформа Євросоюзу від Еммануеля Макрона (26.09.2017)

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Реформа Євросоюзу від Еммануеля Макрона (26.09.2017)  

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