Глава британського МВС подала у відставку через "карибський скандал"

Міністерка внутрішніх справ Великобританії Амбер Радд подала у відставку. Про це повідомив офіс прем'єр-міністерки країни Терези Мей ввечері у неділю, 29 квітня. Причиною такого рішення жінки-політика став скандал довкола некоректної класифікації окремих мігрантів з Карибського регіону, яких було названо нелегалами, передає агенція dpa.

"Прем'єр-міністерка прийняла відставку глави міністерства внутрішніх справ", - зазначили на Даунінг-стріт. Британські медіа вже опублікували відповідний лист 54-річної Радд. Вона визнала, що "несвідомо ввела в оману" парламент щодо питання нелегальних мігрантів. Минулого тижня на засіданні профільного парламентського комітету міністерка заявила, що в уряду немає "програми" щодо депортації. Виявилося, що такий план існував і окремим мігрантам загрожувало видворення. План був схвалений урядом ще в 2012 році, коли сама Мей очолювала МВС.

У британських ЗМІ ситуацію охрестили "скандалом Віндраш". Так називався корабель, який 1948 року привіз до Великобританії першу групу мігрантів. Після Другої світової війни Лондон через брак робочої сили запрошував на роботу громадян країн Карибського басейну і Африки. Нещодавно Guardian написала, що у МВС є програма депортації конкретної кількості мігрантів з "покоління Віндраш". Ідеться про мігрантів 1940-1970 років, яким тоді надали право залишитися в країні. Утім, не всі з них мали належним чином оформлені документи, через що їм і загрожувала депортація.

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