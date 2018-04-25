Глава британського МВС подала у відставку через "карибський скандал"

Міністерка внутрішніх справ Великобританії Амбер Радд подала у відставку. Про це повідомив офіс прем'єр-міністерки країни Терези Мей ввечері у неділю, 29 квітня. Причиною такого рішення жінки-політика став скандал довкола некоректної класифікації окремих мігрантів з Карибського регіону, яких було названо нелегалами, передає агенція dpa.
"Прем'єр-міністерка прийняла відставку глави міністерства внутрішніх справ", - зазначили на Даунінг-стріт. Британські медіа вже опублікували відповідний лист 54-річної Радд. Вона визнала, що "несвідомо ввела в оману" парламент щодо питання нелегальних мігрантів. Минулого тижня на засіданні профільного парламентського комітету міністерка заявила, що в уряду немає "програми" щодо депортації. Виявилося, що такий план існував і окремим мігрантам загрожувало видворення. План був схвалений урядом ще в 2012 році, коли сама Мей очолювала МВС.
У британських ЗМІ ситуацію охрестили "скандалом Віндраш". Так називався корабель, який 1948 року привіз до Великобританії першу групу мігрантів. Після Другої світової війни Лондон через брак робочої сили запрошував на роботу громадян країн Карибського басейну і Африки. Нещодавно Guardian написала, що у МВС є програма депортації конкретної кількості мігрантів з "покоління Віндраш". Ідеться про мігрантів 1940-1970 років, яким тоді надали право залишитися в країні. Утім, не всі з них мали належним чином оформлені документи, через що їм і загрожувала депортація.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Тереза Мей, що впродовж шести років займала посаду міністра внутрішніх справ, нещодавно змінила Девіда Кемерона на посту прем’єр-міністра Великої Британії та очолила правлячу консервативну партію. В британських ЗМІ її часто порівнюють з Маргарет Тетчер, називаючи 59-річну Терезу Мей новою"залізною леді" Сполученого Королівства.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Леді в червоному
До її гардеробу входять костюми та сукні досить зухвалих, у всякому разі, як для політика, кольорів та орнаментів. Екстравагантний стиль Терези Мей давно вже обговорює британська громадськість. Незадовго до вступу на посаду прем'єра бурхливий ажіотаж в соціальних мережах викликала її червона сукня, яка деяким спостерігачам здалася занадто вже легковажною.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Неординарні черевички
Найбільший же фурор має взуття нового очільника британського уряду. До своїх екстравагантних нарядів Тереза Мей підбирає завжди неординарні туфельки з бездоганним смаком.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Тілесний епатаж
Навмисно або випадково, але плаття з орнаментом ацтеків спровокувало в світській хроніці Великобританії цілий скандал, тому що орнамент тілесного кольору наводить на непристойні думки про тіло, оголене в пікантних місцях.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Леді від капелюшка до туфель
Хоча стиль Терези Мей є досить неординарним, йому все ж притамання неабияка елегантність. І в цьому вона не поступається самій Маргарет Тетчер, яка вміла поводитися і виглядати так, що її образ сьогодні, як і три десятиліття тому, вважається еталоном класичного стилю.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Підбори як символ влади
В той час як символом влади Маргарет Тетчер була її знаменита чорна сумочка прямокутної форми, символом влади нового лідера британських консерваторів цілком можуть стати її екстравагантні туфлі.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Британія під каблуком
Як тільки стало відомо про призначення Терези Мей, британська газета The Sun на першій сторінці опублікувала фотографії провідних політиків торі під двозначним заголовком "Heel, Boys". "Heel" означає "каблук" і "до ноги". Ось і виходить: "Під каблук, хлопці!"
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Туфлі з сенсом
Але все ж, новий прем’єр-міністр Великобританії надає перевагу взуттю без підборів, прикрашеному стразами. Мабуть, для більшої переконливості та стійкості в політичних баталіях...
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Улюблений мотив
Крім страз і металевих шипів на туфлях Тереза Мей дуже любить леопардові орнаменти і охоче комбінує і те й інше одразу.
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Стильні вбрання нової "залізної леді" Великобританії
Стратегія стилю
Тереза Мей заперечує наявність стратегії у виборі гардеробу. "Я жінка, яка любить сукні та туфлі", - говорить вона публічно. Однак у 1997 році в день обрання у члени Палати громад вона з'явилася в костюмі а-ля Тетчер з тією вагомою різницею, що спідниця Мей не закривала колін. Лише значно пізніше нова "залізна леді" почала вносити вольності в імідж, створений її попередницею.
Автор: Елла Володіна, Катерина Буяр