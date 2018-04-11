 Геращенко: У Франції затримали підозрюваного організатора ″тітушок″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2018
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Новини

Геращенко: У Франції затримали підозрюваного організатора "тітушок"

У Франції затримали Армена Саркісяна, якого українські правоохоронці вважають організатором "тітушок" під час Євромайдану. Про це повідомили Антон Геращенко та Арсен Аваков.

Затриманого Армена Саркісяна українські правоохоронці підозрюють в організації так званих тітушок на Майдані

Затриманого Армена Саркісяна українські правоохоронці підозрюють в організації так званих "тітушок" на Майдані

У Франції затримано Армена Саркісяна, якого українські правоохоронці підозрюють в організації так званих "тітушок", які нападали на учасників Євромайдану. Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook у четвер, 12 квітня. За його словами, прокурори мають передати у Францію пакет документів, необхідний для видачі підозрюваного Україні.

Інформацію про затримання Саркісяна підтвердив також глава МВС України Арсен Аваков інтернет-виданню "Українська правда". Він повідомив, що МВС отримало офіційне підтвердження з цього приводу.

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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ наголосив, що виконавці злочину досі повністю не притягнені до відповідальності. Утім, в організації привітали обвинувачення одного з нападників. (24.12.2017)

193 особам повідомили про підозру та оголосили в розшук. Суди винесли 11 вироків. Порошенко та Москаль досі не прийшли на допити, повідомив очільник департаменту спецрозслідувань ГПУ. (29.10.2016)

Аваков зазначив, що українські слідчі підозрюють, що Саркісян був одним із організаторів груп "тітушок", які нападали і вбивали людей під час Євромайдану. Зокрема, його групі закидають і причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Фігурант цієї справи Юрій Крисін був "підшефним" Саркісяна, додав міністр.

"Французькі колеги за нашим запитом затримали Саркісяна. Щоправда, він представився громадянином Вірменії, хоча український паспорт у нього також є, і отримав він його раніше за вірменський", - розповів Аваков. Саркісян, як додав міністр внутрішніх справ, був затриманий під час перевірки документів. ГПУ має надіслати документи щодо його екстрадиції в Україну.
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