Геращенко: У Франції затримали підозрюваного організатора "тітушок"

У Франції затримано Армена Саркісяна, якого українські правоохоронці підозрюють в організації так званих "тітушок", які нападали на учасників Євромайдану. Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook у четвер, 12 квітня. За його словами, прокурори мають передати у Францію пакет документів, необхідний для видачі підозрюваного Україні.

Інформацію про затримання Саркісяна підтвердив також глава МВС України Арсен Аваков інтернет-виданню "Українська правда". Він повідомив, що МВС отримало офіційне підтвердження з цього приводу.

Аваков зазначив, що українські слідчі підозрюють, що Саркісян був одним із організаторів груп "тітушок", які нападали і вбивали людей під час Євромайдану. Зокрема, його групі закидають і причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Фігурант цієї справи Юрій Крисін був "підшефним" Саркісяна, додав міністр.

"Французькі колеги за нашим запитом затримали Саркісяна. Щоправда, він представився громадянином Вірменії, хоча український паспорт у нього також є, і отримав він його раніше за вірменський", - розповів Аваков. Саркісян, як додав міністр внутрішніх справ, був затриманий під час перевірки документів. ГПУ має надіслати документи щодо його екстрадиції в Україну.

