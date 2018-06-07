Генсек Amnesty International вимагає від Росії звільнення Олега Сенцова

Генеральний секретар міжнародної правозахисної організації Amnesty International Саліл Шетті закликав Росію звільнити засудженого в РФ до 20 років колонії суворого режиму громадянина України, кінорежисера Олега Сенцова. "Олег Сенцов голодує вже 25 днів на знак протесту проти утримання Росією в неволі українських політв'язнів. Він сам отримав 20-річний термін ув'язнення внаслідок несправедливого і політично мотивованого судового процесу. Ми підтримуємо Олега і вимагаємо його звільнення", - написав Шетті у своєму акаунті в Twitter у п'ятницю, 8 червня.

У повідомленні прес-служби Amnesty International нагадали, що організація неодноразово висловлювала занепокоєння з приводу порушення права на справедливий судовий розгляд у Росії. "Тортури та інше жорстоке поводження є поширеними порушеннями в системі кримінального судочинства РФ. Крім того, умови під час етапування ув'язнених в РФ можна прирівняти до тортур і жорстокого поводження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у створенні на території півострова терористичної організації. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою відпустити усіх українців, яких незаконно утримують у РФ та анексованому Росією Криму.