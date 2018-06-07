 Генсек Amnesty International вимагає від Росії звільнення Олега Сенцова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2018

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Новини

Генсек Amnesty International вимагає від Росії звільнення Олега Сенцова

Amnesty International прирівняла умови під час етапування ув'язнених в Росії до тортур. Глава організації закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Олег Сенцов (архівне фото)

Олег Сенцов (архівне фото)

Генеральний секретар міжнародної правозахисної організації Amnesty International Саліл Шетті закликав Росію звільнити засудженого в РФ до 20 років колонії суворого режиму громадянина України, кінорежисера Олега Сенцова. "Олег Сенцов голодує вже 25 днів на знак протесту проти утримання Росією в неволі українських політв'язнів. Він сам отримав 20-річний термін ув'язнення внаслідок несправедливого і політично мотивованого судового процесу. Ми підтримуємо Олега і вимагаємо його звільнення", - написав Шетті у своєму акаунті в Twitter у п'ятницю, 8 червня.

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У повідомленні прес-служби Amnesty International нагадали, що організація неодноразово висловлювала занепокоєння з приводу порушення права на справедливий судовий розгляд у Росії. "Тортури та інше жорстоке поводження є поширеними порушеннями в системі кримінального судочинства РФ. Крім того, умови під час етапування ув'язнених в РФ можна прирівняти до тортур і жорстокого поводження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у створенні на території півострова терористичної організації. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою відпустити усіх українців, яких незаконно утримують у РФ та анексованому Росією Криму.

 

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