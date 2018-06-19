 Генсек Ради Європи: Сенцов має бути звільнений | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Генсек Ради Європи: Сенцов має бути звільнений

Олег Сенцов може бути помилуваний на гуманітарних підставах, заявив під час візиту до Росії генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд. Натомість російська омбудсменка каже, що Сенцов не подавав прохання про помилування.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликає помилувати українського режисера Олега Сенцова на гуманітарних підставах. "Я вважаю, що пан Сенцов має бути звільнений на гуманітарних підставах. Він може бути помилуваний з гуманітарних причин", - сказав Ягланд у середу, 19 червня, під час зустрічі в Росії з омбудсменкою країни Тетяною Москальковою.

Також генсек Ради Європи заявив, що готовий особисто подати прохання про помилування українця. "Якщо необхідне прохання про його помилування, я із задоволенням його подам на основі Європейської конвенції з прав людини", - наголосив Ягланд.

DW.COM

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від Росії негайно звільнити Олега Сенцова. Колонію, де тримають українського режисера депутати порівнюють з ГУЛАГом. (14.06.2018)

Відвідування українських політичних в'язнів в Росії знову зірвалось, повідомила уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона звинувачує російського омбудсмена в бездіяльності. (19.06.2018)

У свою чергу російська омбудсменка заявила, що Сенцов не подавав прохання про помилування. "Це пан Ягланд висловив таку зацікавленість з боку Ради Європи", - наголосила Москалькова.

Як повідомлялося, Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування.

Із закликом звільнити українця проходили численні акції підтримки, з таким закликом також виступили депутати Європарламенту. Напередодні, 19 червня, російські діячі культури написали відкрите звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням помилувати Сенцова. Однак речник Путіна у відповідь на звернення заявив, що "резонанс суспільний жодним чином не може вплинути на рішення суду Російської Федерації, яке набрало чинності". Він також додав, що для помилування передбачена спеціальна процедура, яку має ініціювати сам Сенцов.

Дивитись відео 01:26
Now live
01:26 хв

Справа Сенцова: євродепутати вимагають негайного звільнення (15.06.2018)

Дивитись відео 01:21
Now live
01:21 хв

Червона картка Путіну: акція на підтримку Сенцова у Києві (13.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Справа Сенцова: євродепутати вимагають негайного звільнення (15.06.2018)  

Червона картка Путіну: акція на підтримку Сенцова у Києві (13.06.2018)  

Також за темою

Ukraine #freesentsov Demonstration in Kiew

Російські діячі культури попросили Путіна помилувати Сенцова 19.06.2018

12 російських діячів культури написали відкрите звернення до президента РФ з проханням помилувати українського режисера Олега Сенцова. У Кремлі відповіли, що суспільний резонанс не вплине на рішення суду.

Ukraine Kiew Demonstration für Regisseur Oleg Senzow

Депутати Бундестагу: Німеччина повинна активніше домагатися звільнення Сенцова 13.06.2018

Німецькі депутати вважають, що уряд ФРН повинен докласти більше зусиль для звільнення Олега Сенцова. При цьому вони припускають, що канцлерка Анґела Меркель не просто так уникає публічних заяв щодо Сенцова.

Ljudmyla Denissowa Sozialministerin Ukraine 26.03.2014

Денісова: Росія затягує процес відвідання українських політв'язнів 16.06.2018

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила також, що їй поки не вдалося зустрітися з Миколою Карпюком.

Докладно

Кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві

Кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві

Кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві. 

default

"Червона картка" для шефа Audi

Після арешту Руперта Штадлера в тюрмі опинився перший у німецькій історії шеф автовиробника. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  