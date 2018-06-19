Генсек Ради Європи: Сенцов має бути звільнений

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликає помилувати українського режисера Олега Сенцова на гуманітарних підставах. "Я вважаю, що пан Сенцов має бути звільнений на гуманітарних підставах. Він може бути помилуваний з гуманітарних причин", - сказав Ягланд у середу, 19 червня, під час зустрічі в Росії з омбудсменкою країни Тетяною Москальковою.

Також генсек Ради Європи заявив, що готовий особисто подати прохання про помилування українця. "Якщо необхідне прохання про його помилування, я із задоволенням його подам на основі Європейської конвенції з прав людини", - наголосив Ягланд.

У свою чергу російська омбудсменка заявила, що Сенцов не подавав прохання про помилування. "Це пан Ягланд висловив таку зацікавленість з боку Ради Європи", - наголосила Москалькова.

Як повідомлялося, Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування.

Із закликом звільнити українця проходили численні акції підтримки, з таким закликом також виступили депутати Європарламенту. Напередодні, 19 червня, російські діячі культури написали відкрите звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням помилувати Сенцова. Однак речник Путіна у відповідь на звернення заявив, що "резонанс суспільний жодним чином не може вплинути на рішення суду Російської Федерації, яке набрало чинності". Він також додав, що для помилування передбачена спеціальна процедура, яку має ініціювати сам Сенцов.

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