Генсек ООН закликає зібрати три мільярди доларів для допомоги Ємену

Ємен потребує три мільярди доларів для допомоги жителям країни, що страждають від війни та голоду, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Саудівська Аравія та ОАЕ пообіцяли надати майже третину цієї суми.
Ємен потребує близько трьох мільярдів доларів для допомоги мільйонам людей, що голодують, хворим та переміщеним особам. Про це під час донорської конференції в Женеві у вівторок, 3 квітня, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "У Ємені найгірша у світі гуманітарна криза", - сказав він.
Гутерріш також нагадав представникам країн-донорів, що Ємен продемонстрував більшу щедрість, ніж багаті країни, прийнявши велику кількість сомалійських біженців. "Отже, наш обов'язок - відповісти на щедрість єменців, яку вони завжди мають для тих, хто її потребує", - відзначив генсек ООН. Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати вже пообіцяли надати Ємену допомогу в розмірі 930 мільйонів доларів.
Водночас Гутерріш відзначив, що ніякі гроші не допоможуть завершити війну в країні. "Політичне врегулювання через всеосяжний внутрішньоєменський діалог - єдине рішення", - сказав він.
Нагадаємо, що конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року. Країна розділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, та адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в Адені. Уряд Хаді підтримує коаліція арабських країн на чолі зі Саудівською Аравією. Крім того, у Ємені активно діє терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові".
Під час конфлікту загинули вже понад 10 тисяч людей, близько трьох мільйонів громадян країни стали біженцями. За даними міжнародної гуманітарної організації Save the Children, оприлюдненими в середині листопада 2017 року, в Ємені 130 дітей щодня помирають від голоду та хвороб. Після трьох років конфлікту 22,2 мільйона з 27 мільйонів єменців потребують гуманітарної допомоги.