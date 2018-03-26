 Генсек ООН закликав розслідувати сутички у Секторі Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2018
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Новини

Генсек ООН закликав розслідувати сутички у Секторі Гази

Необхідно провести "незалежне і прозоре" розслідування сутичок у Секторі Гази, заявив Антоніу Гутерріш. Однак Радбез ООН на екстреному засіданні не виніс жодного рішення.

Gazastreifen Marsch der Rückkehr (Getty Images/AFP/M. Abed)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав провести "незалежне і прозоре" розслідування конфлікту у Секторі Гази. Генсек виступив на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, що  відбулось у суботу, 31 березня. Напередодні тисячі палестинців вийшли на акцію протесту, яка відразу переросла в зіткнення між демонстрантами та ізраїльськими військовослужбовцями.

Зокрема, Гутерріш висловив глибоку стурбованість подіями у Секторі Гази. У свою чергу, Радбез ООН побоюється, що ситуація в регіоні може погіршитися, заявив помічник генсека ООН з політичних питань Тає-Брук Зеріхун. Він закликав владу Ізраїлю пам'ятати про її відповідальність у рамках гуманітарного права. Усі сторони конфлікту повинні відмовитися від дій, здатних призвести до нових жертв, наголосив Зеріхун.

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Ізраїль застерігає палестинців, керованих терористичною організацією "Хамас", від наближення до кордону. (30.03.2018)

Сутички під час так званого "Великого маршу повернення" між палестинцями та ізраїльськими силовиками призвели до загибелі щонайменше 15 учасників акції протесту в Секторі Гази. Ще понад тисячу осіб поранено. (30.03.2018)

Колишній ув'язнений здійснив наїзд автомобілем на групу ізраїльських військових на Західному березі Йордану, внаслідо чого двоє з них загинули. (16.03.2018)

Рада Безпеки ООН не винесла рішення щодо ситуації у Газі

Радбез ООН не виніс жодного рішення за підсумками екстреного засідання. Представник Палестинської національної адміністрації при ООН Ріад Мансур висловив розчарування підсумками засідання. Представник Ізраїлю Дані Данон заявив, що міжнародному співтовариству не слід "йти на поводі у добре організованого і жорстокого терористичного угрупування".

Внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими 30 березня вбиті не менше 17 палестинців, понад 1400 дістали поранення. Серед убитих є діти, заявив під час виступу у Раді Безпеки ООН Ріад Мансур. Як повідомляють палестинські ЗМІ, на багатоденну акцію протесту "Великий день повернення" вийшли близько 20 тисяч палестинців. Марш покликаний привернути увагу до долі палестинців, що живуть на правах біженців в інших країнах.
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