 Генсек ООН закликав зберегти ядерну угоду з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2018
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Новини

Генсек ООН закликав зберегти ядерну угоду з Іраном

Антоніу Гутерріш називає ядерну угоду з Іраном важливою дипломатичною перемогою. Ситуація ж в регіоні, додає він, зараз небезпечна.

Прапор Ірану на тлі будівлі ООН у Відні

Прапор Ірану на тлі будівлі ООН у Відні

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (OOH) Антоніу Гутерріш заявив, що не варто відмовлятись від ядерної угоди з Іраном, поки відсутня краща альтернатива. Про це він сказав у четвер, 3 травня, на тлі погроз президента США Дональда Трампа розірвати домовленості з Тегераном, досягнуті за його попередника Барака Обами.

"Коли одного дня ми матимемо кращу угоду на заміну, тоді жодних проблем (…). Угода з Іраном - значуща дипломатична перемога, думаю, важливо її вберегти", - цитує Гутерріша агенція Reuters. Генсек ООН наголосив, що є окремі теми, щодо яких потрібно зберігати змістовний діалог, позаяк "регіон перебуває у геть небезпечній ситуації".

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Нагадаємо, у лютому цього року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму щоквартальному звіті підтвердило, що Іран не перевищував обмежень на свої запаси низькозбагаченого урану та важкої води і не збагачував уран вище допустимого рівня. Також країна дотримується обмеження щодо кількості центрифуг для збагачення урану - їх може бути не більше 5060.

Президент США Дональд Трамп неодноразово називав ядерну угоду з Іраном, підписану за президентства Барака Обами, "найгіршою". До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.

Ядерні вибухи - атомна бомба

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