 Генсек НАТО: Росія дедалі більше непередбачувана та агресивна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018
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Новини

Генсек НАТО: Росія дедалі більше непередбачувана та агресивна

НАТО посилюватиме оборону через ядерні загрози Москви. Генсек Альянсу закликає переглянути ставлення до Росії.

Єнс Столтенберг стурбований поведінкою Росії

Єнс Столтенберг стурбований поведінкою Росії

Північноатлантичний альянс нарощуватиме оборонний потенціал та готовність до активних дій і перегляне ставлення до РФ. "Росія стає дедалі більше непередбачуваною та агресивною", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 18 березня. Прикладом цієї тенденції він назвав напад у Солсбері на екс-агента Сергія Скрипаля з використанням нервово-паралітичної речовини.

Він висловив побоювання, що Росія просуватиметься у напрямку розширення свого ядерного арсеналу. Відповідно, каже Столтенберг, країни-члени НАТО повинні покращувати свій захист, повідомляє агенція новин Reuters. "Допоки у світі є ядерна зброя, доти НАТО має залишатися альянсом із атомними бомбами", - цитує Столтенберга AFP. Таким чином, зазначає він, політика стримування і залякування зберігатиметься задля попередження війни та заохочення до деескалації.

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Столтенберг очікує, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та інші лідери держав-членів Альянсу переглянуть свої попередні рішення вже на наступному саміті влітку цього року. Напередодні, утім, генсек Альянсу заявив, що НАТО прагне до стратегічного партнерства і не хоче поновлювати "холодну війну" з Росією на тлі звинувачень на адресу Москви у справі Скрипаля. Раніше також стало відомо, що Москва не має наміру підписувати Договір про заборону ядерної зброї.

Справа Скрипаля

Колишнього подвійного агента Скрипаля та його доньку Юлію 5 березня відвезли до лікарні британського міста Солсбері. Поліція заявила, що їх отруїли нервово-паралітичними речовинами, а також що напад був умисним.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей раніше заявила, що Росія або безпосередньо відповідальна за отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, або вона дозволила, щоб нервово-паралітична речовина потрапила до чужих рук.

За словами Мей, речовина, якою отруїли Скрипаля, з групи "Новачок", була розроблена в Росії, раніше в РФ її виробляли і, можливо, продовжують виробляти. Між Лондоном і Москвою напруження ускладнилося взаємними звинуваченнями політиків, які доходили до грубощів, а також взаємним висиланням дипломатів.

Західні держави підтримали Сполучене Королівство.
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