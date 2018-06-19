 Генсек НАТО: Ми не хочемо нової ″холодної війни″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2018

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Новини

Генсек НАТО: Ми не хочемо нової "холодної війни"

Єнс Столтенберг в ексклюзивному інтерв'ю DW висловив стурбованість через те, що Росія нарощує військову потужність. Але водночас генсек НАТО не хоче нової "холодної війни" чи "ізоляції Росії".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив стурбованість через нарощування Росією своєї військової потужності. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю програмі DW "Нємцова. Інтерв'ю", повна версія якого вийде в ефір наступного тижня. За словами Столтенберга, Москва протягом останніх кількох років робить значні інвестиції у сучасне оснащення, у тому числі й в ядерне озброєння. 

Росія виявляла готовність застосовувати свою військову силу проти сусідів, додав він. "Ми бачили це в Грузії. Ми бачимо це в Україні", - наголосив генсек НАТО. У той же час, як зауважив Столтенберг, "ми не відповідаємо дзеркальними заходами на дії Росії". "Ми не відповідаємо танком на танк чи ракетою на ракету, чи ядерною зброєю на ядерну зброю. Але, звісно, ми повинні бути впевнені, що НАТО адаптується, якщо ми побачимо дедалі рішучішу Росію, яка активно інвестує в нове сучасне обладнання", - наголосив Столтенберг.

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НАТО не хоче нової "холодної війни"

Водночас НАТО не хоче нової "холодної війни", гонки озброєнь чи "ізоляції Росії". "Росія - наш сусід, і так буде й надалі. Так що для НАТО йдеться про пошук балансу, поєднання захисту і діалогу. Ми вважаємо, що, будучи сильними і маючи надійні засоби стримування, ми можемо вступати в політичний діалог з Росією, намагатися покращити наші відносини з РФ і знижувати напругу", - пояснив очільник Альянсу.

Єнс Столтенберг зазначив також, що американський президент Дональд Трамп, який раніше називав НАТО "застарілою" організацією, більше так не вважає. "Коли я був з візитом у Білому домі, він сказав, що (Північноатлантичний альянс, - Ред.) більше не є застарілим. Тому що він зрозумів, що європейські союзники почали вкладати більше грошей в оборону", - розповів генсек НАТО. Крім того, за словами Столтенберга, Трамп побачив активізацію НАТО в боротьбі з тероризмом.

"Так що я впевнений, що президент Трамп і США прихильні до НАТО не тільки на словах, а й на ділі, адже з моменту початку президентства Трампа фінансування Сполученими Штатами європейської безпеки, американської присутності в Європі збільшилося на 40 відсотків", - резюмував Столтенберг.

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