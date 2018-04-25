 Генсек НАТО закликав зберігати санкції щодо Північної Кореї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2018
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Новини

Генсек НАТО закликав зберігати санкції щодо Північної Кореї

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг привітав історичну зустріч Мун Чже Іна та Кім Чен Ина. Водночас він нагадав, що попереду - багато важкої роботи, і закликав зберігати тиск на Пхеньян.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО назвав зустріч лідерів двох Корей лише "першим кроком"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю, 27 квітня, позитивно оцінив результати історичної зустрічі лідерів Північної та Південної Корей Кім Чен Ина та Мун Чже Іна, яка відбулася раніше цього ж дня.

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Вперше за 65 років північнокорейський лідер прибув до Південної Кореї. Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному селищі Пханмунджом. (27.04.2018)

Мета такого кроку - створення мирної атмосфери перед запланованою на 27 квітня зустріччю президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина, кажуть у Сеулі. (23.04.2018)

Водночас генсек Альянсу нагадав, що після "першого кроку" слід буде ще виконати чимало роботи, і закликав зберігати санкції щодо КНДР.

"Це перший крок, це надихає, але ми повинні усвідомити, що попереду все ще багато важкої роботи", - заявив Столтенберг на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі, повідомляє інформагенція AFP.

Столтенберг нагадав, що переговори лідерів КНДР і Південної Кореї - результат інтенсивного політичного, дипломатичного та економічного тиску на Пхеньян із боку міжнародної спільноти.

"Найважливіше сьогодні - привітати факт, що вони зустрілися, але навіть попри це нам слід пройти довгий шлях, перш ніж ми побачимо цілковите розв'язання кризи і проблем, які ми бачимо на Корейському півострові", - підсумував генсек НАТО.

Про що домовилися Північна й Південна Кореї

Під час історичної зустрічі лідерів Сеула та Пхеньяна сторони оголосили, що хочуть до кінця року завершити досі офіційно чинний стан війни на півострові та виступають за "повне ядерне роззброєння". Про це йдеться у спільній заяві Мун Чже Іна та Кім Чен Ина.

Від першого травня Сеул і Пхеньян планують припинити всі ворожі дії включно з оголошеннями з гучномовця на кордоні та поширенням у демілітаризованій зоні листівок. Сторони також погодилися відновити спільні гуманітарні проекти, наприклад, зустрічі родин, розділених війною.
Дивитись відео 01:24

Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


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Міст до Північної Кореї

Знімальна група агенції Reuters відвідала прикордонну зону Китаю з Північною Кореєю. Схоже, у КНДР не виходить жити у злагоді навіть зі своїм сусідом-покровителем. (27.04.2017)  

Аудіо й відео до теми

Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)  

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