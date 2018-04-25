Генсек НАТО закликав зберігати санкції щодо Північної Кореї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю, 27 квітня, позитивно оцінив результати історичної зустрічі лідерів Північної та Південної Корей Кім Чен Ина та Мун Чже Іна, яка відбулася раніше цього ж дня.

Водночас генсек Альянсу нагадав, що після "першого кроку" слід буде ще виконати чимало роботи, і закликав зберігати санкції щодо КНДР.

"Це перший крок, це надихає, але ми повинні усвідомити, що попереду все ще багато важкої роботи", - заявив Столтенберг на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі, повідомляє інформагенція AFP.

Столтенберг нагадав, що переговори лідерів КНДР і Південної Кореї - результат інтенсивного політичного, дипломатичного та економічного тиску на Пхеньян із боку міжнародної спільноти.

"Найважливіше сьогодні - привітати факт, що вони зустрілися, але навіть попри це нам слід пройти довгий шлях, перш ніж ми побачимо цілковите розв'язання кризи і проблем, які ми бачимо на Корейському півострові", - підсумував генсек НАТО.

Про що домовилися Північна й Південна Кореї

Під час історичної зустрічі лідерів Сеула та Пхеньяна сторони оголосили, що хочуть до кінця року завершити досі офіційно чинний стан війни на півострові та виступають за "повне ядерне роззброєння". Про це йдеться у спільній заяві Мун Чже Іна та Кім Чен Ина.

Від першого травня Сеул і Пхеньян планують припинити всі ворожі дії включно з оголошеннями з гучномовця на кордоні та поширенням у демілітаризованій зоні листівок. Сторони також погодилися відновити спільні гуманітарні проекти, наприклад, зустрічі родин, розділених війною.

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