 Генсек НАТО вимагає від РФ визнати відповідальність за збиття літака рейсу MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

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Новини

Генсек НАТО вимагає від РФ визнати відповідальність за збиття літака рейсу MH17

Єнс Столтенберг під час виступу перед Парламентською асамблеєю НАТО у Варшаві наголосив також на загрозах, які виходять від Росії для членів Альянсу.

Єнс Столтенберг (архівне фото)

Єнс Столтенберг (архівне фото)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 28 травня, закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу літака рейсу MH17, збитого над Донбасом в липні 2014 року. Виступаючи перед Парламентською асамблеєю НАТО у Варшаві, Столтенберг заявив, що збиття літака стало прямим наслідком російської агресії проти України, повідомляє агентство dpa. Він додав, що підтримує відповідну вимогу уряду Нідерландів щодо визнання Москвою відповідальності за збиття літака.

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Хоч НАТО і не прагне нової "холодної війни" та гонки озброєнь, але вже зараз Захід відповідає на агресивні дії Росії, запевнив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. (05.03.2018)

Об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малайзійських авіаліній" підтвердила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. (24.05.2018)

Столтенберг також назвав Росію одним із найбільших викликів для безпеки у країнах НАТО. Росія втручається у демократичні процеси інших країн, відповідальна за хакерські атаки і демонструє готовність застосовувати  військову силу проти країн-сусідок, заявив генсек НАТО. За його словами, Альянс реагуватиме на ці виклики сукупністю дій, яка складається із політики стримування та пошуку політичного діалогу.

Нагадаємо, 24 травня міжнародна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 "Малазійських авіаліній" заявила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану сепаратистами територію Донбасу з РФ. "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську. Внаслідок збиття літака пострілом із ЗРК всі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Більшість із них були громадянами Нідерландів.

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