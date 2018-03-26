Генпрокуратура України розслідує зв'язок Медведчука з Рубаном і Савченко

Генеральна прокуратура України (ГПУ) вивчає можливі контакти голови руху "Український вибір" Віктора Медведчука із головою організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном і депутаткою Верховної Ради Надією Савченко. Про це в ефірі телекомпанії ICTV повідомив увечері в понеділок, 26 березня, генеральний прокурор Юрій Луценко. "Нас цікавить імовірна причетність Медведчука до Рубана і Савченко", - сказав він. Луценко зазначив, що в ГПУ є питання до діяльності "Українського вибору". Інших деталей генпрокурор не повідомив.

Нагадаємо, що представнику України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Віктору Медведчук неодноразово закидали тісні контакти з Кремлем та антиукраїнську діяльність. Як повідомлялося, керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали на лінії розмежування на Донбасі на початку місяця.

23 березня Шевченківський районний суд Києва вирішив взяти під варту на 59 днів Надію Савченко без можливості внесення застави. Напередодні Верховна Рада України проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт народної депутатки. Її звинувачують у діях з метою повалення конституційного ладу, зокрема у підготовці терактів в парламенті.