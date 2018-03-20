Генерал НАТО: Незалежна демократична Україна - ключ до євроатлантичної безпеки | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.03.2018

Демократична, суверенна та стабільна Україна відіграє дуже важливу роль для євроатлантичної безпеки. Про це в інтерв'ю DW заявив голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел. "НАТО та окремі держави-члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну - оскільки ми твердо віримо, що незалежна, суверенна та стабільна Україна, віддана демократії та верховенству права, є ключем до євроатлантичної безпеки", - сказав керівник найвищого військового органу НАТО.

Таку позицію він пояснив тим, що безпека та стабільність взаємопов'язані; коли країна є безпечною та стабільною, це має позитивний ефект на сусідні країни та весь регіон. "Коли наші сусіди є більш стабільними, ми у більшій безпеці. Це ситуація, коли у виграші обидві сторони", - додав Петр Павел.

У березні в Україні значну увагу привернуло внесення її до списку країн, які прагнуть вступити до НАТО. Відповідаючи на запитання DW, чи є реалістичною ціль України до 2020 року досягнути сумісності з силами Альянсу, Павел вказав лише на те, що ЗСУ підвищують свою сумісність з НАТО, беручи участь у навчаннях і місіях Альянсу, наприклад, у Афганістані.

Генерал нагадав, що рівень співпраці між Альянсом і Україною посилився "після агресивних дій Росії щодо України". За його словами, тоді як інші країни могли би зосередитися лише на реформах, українській армії та громадянському суспільству доводиться захищати суверенітет та територіальну цілісність держави. "Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб похвалити їхню важку роботу, стійкість та рішучість", - додав Павел.

Підтримка Альянсу

Тому, починаючи з 2014 року, Північноатлантичний альянс значно посилив допомогу Україні у реформуванні. У 2017 році НАТО реалізував понад 200 заходів на підтримку Збройних сил України, повідомив генерал DW. Він уточнив, що найбільш значущі та відчутні поліпшення відбулися, зокрема, у сферах тренування солдатів, військової медицини, логістики, розвитку Військово-морських сил, Сил спеціальних операцій і Десантно-штурмових військ.

На саміті в Уельсі в 2014 році НАТО започаткував трастові фонди для України, поступово довівши їх кількість до десяти. "Через ці десять трастових фондів держави-члени НАТО зобов'язалися надати майже 40 мільйонів євро на підтримку України у сферах, включно з операціями підтримки миру, реформи сектора безпеки і оборони, військового співробітництва, озброєнь, планування цивільних надзвичайних ситуацій", - розповів Петр Павел.

Крім того, НАТО надав Україні обладнання для захисту державних структур від кібератак і розслідування інцидентів з кібербезпеки. За даними Павела, Альянс уже підготував понад 1000 українських інструкторів, а також допомагає країні в підтриманні авіаційної безпеки. "Співпраця в багатьох сферах активізується, щоб посилити спроможність України забезпечувати власну безпеку в світлі конфлікту з Росією", - зауважив генерал.

Підтримка демократії та боротьби з корупцією

На запитання, на які проблеми у Збройних силах Україні варто в першу чергу спрямувати увагу, Павел відповів, що "не може коментувати внутрішні рішення союзника (по НАТО. - Ред.) чи партнера". При цьому він додав: "Україна вже провела оборонні реформи, які вражають, та сильніше наблизилася до НАТО, однак ще є робота, яку слід зробити".

За словами Павела, основними цілями реформ є "принести стабільність, безпеку та економічний прогрес громадянам України", а також посилити демократичний цивільний контроль над Збройними силами України та іншими структурами безпеки. Тому, крім допомоги в реформуванні армії, НАТО також надає сприяння для покращення державного управління та у боротьбі з корупцією. Голова Військового комітету Альянсу запевнив, що НАТО продовжуватиме співпрацю з Україною, та "наполегливо підбадьорив Україну залишатися відданою повній імплементації цим та іншим реформам".