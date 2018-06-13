 Генасамблея ООН засудила Ізраїль за ″надмірну силу″ проти палестинців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Генасамблея ООН засудила Ізраїль за "надмірну силу" проти палестинців

У ГА ООН 120 країн проголосували за резолюцію, яка засуджує насильство щодо жителів палестинських територій. Представник Ізраїлю заявив, що його країну намагаються позбавити "права на самооборону".

Засідання ГА ООН щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту

Засідання ГА ООН щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ГА ООН) у середу, 13 червня, засудила Ізраїль за "надмірне застосування сили" щодо цивільних осіб з Палестинської автономії. За резолюцію проголосувало 120 держав, вісім - проти, ще 45 утрималися. Текст резолюції запропонували Алжир і Туреччина від імені арабських та мусульманських країн. Натомість пропозиція США щодо покладання відповідальності за насильство на ХАМАС, який керує Сектором Гази, була відкинута, повідомляє агенція новин AP.

DW.COM

Правозахисна організація Human Rights Watch виступила з жорсткою критикою дій Ізраїлю у відповідь на протести палестинців на кордоні з Сектором Гази.

Троє палестинців загинули та понад 90 отримали поранення внаслідок сутичок з ізраїльськими солдатами на кордоні з Сектором Гази. Кількість загиблих від початку протестів наприкінці березня перевищила вже 120 осіб. (08.06.2018)

Сполучені Штати закидають іншим членам Ради Безпеки ООН небажання бачити провину ХАМАС і водночас заблокували альтернативний проект резолюції. Радбез не зміг ухвалити рішення щодо конфлікту на Близькому Сході. (02.06.2018)

Від початку масових протестів на кордоні Ізраїлю та Сектору Гази, що тривають з кінця березня, загинули вже понад 120 палестинців, понад 3,8 тисячі - поранені через вогонь ізраїльських сил безпеки. У Секторі Гази заявляють, що переважна більшість жертв були неозброєні. Ці дії армії Ізраїлю викликали критику в світі, тоді як сама країна закидає ХАМАСу розробку планів атаки та пошкодження кордону під виглядом протестів.

Представник Ізраїлю при ООН Дані Данон, виступаючи на засіданні, заявив, що йдеться про "спробу позбавити Ізраїль основного права на самооборону". Він попередив представників інших країн, що, підтримуючи резолюцію, вони "надають сили" палестинському радикальному рухові ХАМАС. Представник палестинців Ріяд Мансур своєю чергою зазначив, що вимагає захисту цивільного населення.

США, які раніше наклали вето на резолюцію Радбезу ООН із засудженням дій Ізраїлю, назвали ухвалений документ "однобоким". Представниця Сполучених Штатів в ООН Ніккі Хейлі звинуватила арабські країни у спробі здобути популярність серед своїх громадян коштом Ізраїлю. "Для когось напади на Ізраїль - улюблений політичний спорт", - цитує її агенція AFP.

На відміну від резолюцій Радбезу ООН, рішення ГА не мають зобов'язальної сили та не можуть бути ветовані.

Дивитись відео 01:36
Now live
01:36 хв

Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок

Дивитись відео 00:29
Now live
00:29 хв

Єрусалим: кому належало місто раніше

Аудіо й відео до теми

Єрусалим: кому належало місто раніше  

Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок  

Також за темою

Palästina Israel Gaza Protetste Verletzte

Сектор Гази: 60 загиблих і питання відповідальності 17.05.2018

Протести на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем завершилися кривавою бійнею з десятками жертв. Чи свідомо ХАМАС відправив своїх людей на смерть та чи міг би Ізраїль діяти по-іншому?

UN-Sicherheitsrat

У Радбезі ООН провалилися дві резолюції щодо Ізраїлю і Сектора Гази 02.06.2018

Сполучені Штати закидають іншим членам Ради Безпеки ООН небажання бачити провину ХАМАС і водночас заблокували альтернативний проект резолюції. Радбез не зміг ухвалити рішення щодо конфлікту на Близькому Сході.

Israel Protesten in Gaza

Накба - "катастрофа" палестинців на тлі заснування Ізраїлю 15.05.2018

Заснування Ізраїлю 70 років тому мало драматичні наслідки для арабів у цьому регіоні. Сотні тисяч з них вимушені були покинути домівки після безрезультатного опору проти прибуття європейських євреїв.

Докладно

Стадіон у Санкт-Петербурзі - одному з 11 російських міст, які прийматимуть ЧС-2018 (picture-alliance/AP/D. Lovetsky)

Коментар: ЧС-2018 у стерильній Росії

Нарешті Росія може показати себе світу з кращого боку. Країна причепурилася так, що аж страшно, вважає Юрій Решето.  

Україна отримає макрофінансову допомогу від Євросоюзу

Європарламент затвердив мільярд євро допомоги Україні

Макрофінансова допомога ЄС залежетиме від запуску системии перевірки е-декларацій та створення Антикорупційного суду. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  