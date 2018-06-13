Генасамблея ООН засудила Ізраїль за "надмірну силу" проти палестинців

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ГА ООН) у середу, 13 червня, засудила Ізраїль за "надмірне застосування сили" щодо цивільних осіб з Палестинської автономії. За резолюцію проголосувало 120 держав, вісім - проти, ще 45 утрималися. Текст резолюції запропонували Алжир і Туреччина від імені арабських та мусульманських країн. Натомість пропозиція США щодо покладання відповідальності за насильство на ХАМАС, який керує Сектором Гази, була відкинута, повідомляє агенція новин AP.

Від початку масових протестів на кордоні Ізраїлю та Сектору Гази, що тривають з кінця березня, загинули вже понад 120 палестинців, понад 3,8 тисячі - поранені через вогонь ізраїльських сил безпеки. У Секторі Гази заявляють, що переважна більшість жертв були неозброєні. Ці дії армії Ізраїлю викликали критику в світі, тоді як сама країна закидає ХАМАСу розробку планів атаки та пошкодження кордону під виглядом протестів.

Представник Ізраїлю при ООН Дані Данон, виступаючи на засіданні, заявив, що йдеться про "спробу позбавити Ізраїль основного права на самооборону". Він попередив представників інших країн, що, підтримуючи резолюцію, вони "надають сили" палестинському радикальному рухові ХАМАС. Представник палестинців Ріяд Мансур своєю чергою зазначив, що вимагає захисту цивільного населення.

США, які раніше наклали вето на резолюцію Радбезу ООН із засудженням дій Ізраїлю, назвали ухвалений документ "однобоким". Представниця Сполучених Штатів в ООН Ніккі Хейлі звинуватила арабські країни у спробі здобути популярність серед своїх громадян коштом Ізраїлю. "Для когось напади на Ізраїль - улюблений політичний спорт", - цитує її агенція AFP.

На відміну від резолюцій Радбезу ООН, рішення ГА не мають зобов'язальної сили та не можуть бути ветовані.

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