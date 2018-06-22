 Генасамблея ООН закликала Росію вивести війська з Придністров′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

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Новини

Генасамблея ООН закликала Росію вивести війська з Придністров'я

У Молдові заявляють про загрозу національній безпеці країни. На тлі агресії РФ в Україні Кишенів каже про посилення напруги в регіоні.

Білборд у Тирасполі, столиці Придністров'я

Білборд у Тирасполі, "столиці" Придністров'я

Генеральна Асамблея ООН в п'ятницю, 22 червня, ухвалила резолюцію, в якій закликає вивести іноземні війська з території Молдови. На підтримку документа висловилися 64 держави, проти - 15, ще 83 країни утрималися, передає агенція новин "Інтерфакс". Ідеться зокрема про "безумовний та невідкладний вивід" оперативної групи російських військ з території невизнаного Придністров'я за зобов'язаннями Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року.

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В інтерв'ю DW Ігор Додон заявив, що Молдова не може дружити з Росією проти Європи або з Європою проти Росії. Він також розраховує на активну позицію Берліна для вирішення проблеми Придністров'я.

Молдовське суспільство розкололося надвоє. У деяких населених пунктах підписують символічні декларації про об'єднання з Румунією, в інших закликають до захисту державності Молдови. (28.03.2018)

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Резолюція була внесена на голосування Молдовою за підтримки Канади, Грузії, Румунії, України та Естонії. Проект презентував глава МЗС країни Тудор Ульяновські. За його словами, попри обіцянку нейтралітету з боку РФ російські військові неодноразово брали участь у маневрах з силовиками невизнаної республіки. "Така поведінка може розглядатися лише як пряма загроза безпеці Молдови, як порушення її суверенітету та територіальної цілісності", - наголосив він. 

Ульяновські провів паралель з Україною та заявив про посилення напруги в регіоні. Раніше ж міністерство закордонних справ України заявило, що Росія порушує режим зони безпеки придністровського конфлікту. Дипломати зазначили, що РФ 14 червня несанкціоновано перемістила військову техніку та озброєння опергрупи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова в супроводі "правоохоронних органів" невизнаного утворення.

Резолюції ГА ООН мають переважно рекомендаційний характер та не є обов'язковими до виконання, на відміну від рішень Радбезу ООН, де Росія має право вето.

Придністров'я - невизнана республіка на кордоні Молдови та України

Придністров'я - невизнана республіка на кордоні Молдови та України

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Ігор Додон про конфлікт на Донбасі: найважливіше - не заважати

Посилання в інтернеті

Стамбульский документ 1999 года

Рішення саміту ОБСЄ 1999 року (російською мовою)

Аудіо й відео до теми

Ігор Додон про конфлікт на Донбасі: найважливіше - не заважати  

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