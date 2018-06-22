Генасамблея ООН закликала Росію вивести війська з Придністров'я

Генеральна Асамблея ООН в п'ятницю, 22 червня, ухвалила резолюцію, в якій закликає вивести іноземні війська з території Молдови. На підтримку документа висловилися 64 держави, проти - 15, ще 83 країни утрималися, передає агенція новин "Інтерфакс". Ідеться зокрема про "безумовний та невідкладний вивід" оперативної групи російських військ з території невизнаного Придністров'я за зобов'язаннями Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року.

Резолюція була внесена на голосування Молдовою за підтримки Канади, Грузії, Румунії, України та Естонії. Проект презентував глава МЗС країни Тудор Ульяновські. За його словами, попри обіцянку нейтралітету з боку РФ російські військові неодноразово брали участь у маневрах з силовиками невизнаної республіки. "Така поведінка може розглядатися лише як пряма загроза безпеці Молдови, як порушення її суверенітету та територіальної цілісності", - наголосив він.

Ульяновські провів паралель з Україною та заявив про посилення напруги в регіоні. Раніше ж міністерство закордонних справ України заявило, що Росія порушує режим зони безпеки придністровського конфлікту. Дипломати зазначили, що РФ 14 червня несанкціоновано перемістила військову техніку та озброєння опергрупи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова в супроводі "правоохоронних органів" невизнаного утворення.

Резолюції ГА ООН мають переважно рекомендаційний характер та не є обов'язковими до виконання, на відміну від рішень Радбезу ООН, де Росія має право вето.

Придністров'я - невизнана республіка на кордоні Молдови та України