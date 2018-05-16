Гватемала перенесла в Єрусалим своє посольство в Ізраїлі

Гватемала стала першою країною, яка слідом за США перенесла своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Церемонія відкриття нового дипломатичного представництва відбулася в середу, 16 травня, за присутності президента Гватемали Джиммі Моралеса і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, інформує агенція dpa.

Перенести своє посольство до Єрусалиму слідом за США планує наприкінці цього травня і Парагвай.

Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі урочисто відкрилося посольство США. Це спровокувало ескалацію протестів палестинців на кордоні із Сектором Гази. Внаслідок застосування ізраїльськими силовиками вогнепальної зброї проти мітингарів 60 палестинців загинули, понад 2770 - дістали поранення.

Крок США з перенесення свого попосльства викликав осуд світового співтовариства. На думку переважної більшості держав світу, а також Євросоюзу, статус Єрусалима має бути визначений на мирних перемовинах між Ізраїлем і палестинцями, котрі бачать східну частину Єрусалиму столицею своєї майбутньої держави. Водночас Ізраїль вважає це місто своєю столицею.