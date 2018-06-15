 ″Гарна інвестиція″: за скільки Янукович купував колишніх європейських прем′єрів і канцлерів | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.06.2018

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Україна

"Гарна інвестиція": за скільки Янукович купував колишніх європейських прем'єрів і канцлерів

Оточення Віктора Януковича через офшори заплатило близько двох мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків. Це випливає з документів слідства у США, які є у розпорядженні DW.

Оточення Віктора Януковича платило мільйони євро колишнім європейським високопосадовцям

Оточення Віктора Януковича платило мільйони євро колишнім європейським високопосадовцям

..."Він сказав, що готовий робити це за гроші, які співставні з його річною зарплатнею (це близько 30 тисяч євро на місяць). Навіть якщо нам вдасться сторгуватись за 25 тисяч на місяць, це означало би, якщо наймати його з липня до грудня, це коштуватиме 150 тисяч євро. Мені здається, це дуже гарна інвестиція", - у цьому листі до Пола Манафорта, колишнього радника Віктора Януковича, його неназваний співробітник переповідає деталі розмови з екс-канцлером Австрії Альфредом Ґузенбауером (Alfred Gusenbauer). Цей лист - один із сотень документів, вилучених в рамках слідства проти Пола Манафорта, якого спецпрокурор США Роберт Мюллер звинувачує у відмиванні грошей і незаконному лобізмі. Ці документи днями були розсекречені, з ними можна ознайомитися у закритій базі судових документів США. Ці листи, а також фінальний обвинувальний акт проти Пола Манафорта і його поплічників є в розпорядженні DW.

Два мільйони євро екс-прем'єрам і канцлерам

Значна частина епізодів обвинувачення стосується оплаченої через офшори екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням лобістської діяльності низки високопоставлених колишніх європейських політиків, об'єднаних у неформальну "Габсбурзьку групу". Очолював таємних лобістів Януковича Альфред Ґузенбауер.

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Екс-керівник передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт вважає, що спецпрокурор Роберт Мюллер перевищив свої повноваження, звинувативши його в фінансових махінаціях. (04.01.2018)

Спецпрокурор США Роберт Мюллер посилює тиск на колишнього голову штабу Дональда Трампа і лобіста Партії регіонів. (09.06.2018)

Колишній канцлер Австрії Альфред Ґузенбауер заперечив, що вів нелегальне лобіювання на користь Віктора Януковича. Такі підозри постали у контексті розслідування діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта. (26.02.2018)

До групи також входили екс-прем´єр Італії Романо Проді та, вочевидь, екс-президент Польщі Александер Квасневський. Судові документи і листування, доступні у судовій базі США, частково анонімізовані. Якщо в ідентифікації Ґузенбауера і Проді з огляду на обставини справи і вказані у документах посади сумнівів немає, то імовірна роль Квасневського випливає лише опосередковано. Зокрема, з того, що у документах йдеться про  "представника голови Європарламенту у справі Тимошенко". Як відомо, у справі Тимошенко посередницька роль була делегована Європарламентом Пету Коксу і Александру Квасневському.

Ґузенбауер в інтерв´ю австрійському виданню Die Presse підтвердив отримання коштів за участь у конференціях, хоч і стверджує, що менше, ніж вказано у документах слідства. "Гроші переказувалися раз на рік або раз на півроку, якщо я правильно пам´ятаю. Помісячно точно не платили. Ці кошти вказані у моїй податковій декларації", - зазначив екс-канцлер.

Як випливає з обвинувального акту і листування між членами команди Пола Манафорта і членами "Габсбурзької групи", європейські екс-політики виступали на панельних дискусіях в авторитетних експертних центрах у Європі і США з написаними під диктовку радників Януковича промовами, а також оприлюднювали у провідних світових друкованих виданнях авторські статті, написані консультантами українського екс-президента або спіробітниками українського МЗС. Головні меседжі виступів і статей: підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС має відбутися попри ув'язнення лідерки опозиції Юлії Тимошенко та інші проблеми з демократією в Україні, інакше Київ опиниться в обіймах Москви. Для лобіювання інтересів української влади і Партії регіонів у Брюсселі було також створено "Європейський центр сучасної України". Згідно з матеріалами американського слідства, діяльність цього фонду також таємно координувалася Полом Манафортом і оплачувалася через офшори.

Два мільйони на "VIP-ів" і чотири - "на Тимошенко"

Згідно з листуванням Манафорта з колегами, гонорари іншим членам "Габсбурзької групи" мали становити близько 100 тисяч євро за чотири місяці. Всі кошти надходили через десятки офшорних компаній. Загалом на проплачених дописувачів і промовців, за даними американського слідства, було витрачено близько двох мільйонів євро. Групу найнятих високопоставлених екс-політиків Манафорт представив своїм українським замовникам як "проект Супер-VIP".

Крім виступів і статтей, найняті лобісти мали зустрічатися з чинними високопосадовцями у Брюсселі і Вашингтоні. Зокрема, до лобістьских зусиль у США належало переконувати членів Конгресу у тому, що вибори в Україні були "легітимними", а ув'язнення лідерки опозиції Юлії Тимошенко - законне.

Ще чотири мільйони євро, за даними слідства, було витрачено на послуги американських "приватних детективів", які підготували звіт, що мав довести світовій громадськості нібито ув'язнення Юлії Тимошенко було обґрунтованим і законним. Ще один мільйон був переказаний PR-компанії, яка мала популяризувати цей звіт через світові ЗМІ.

Мільйони на розкіш для Манафорта

Пол Манафорт між 2006 і 2015 роками отримав десятки мільйонів доларів за лобіювання інтересів Партії регіонів та "Опозиційного блоку", йдеться в обвинувальному акті. Платежі від українських замовників американський лобіст приховував від контролюючих органів, оформлюючи надходження коштів у вигляді позик від десятків офшорних компаній. Загалом через контрольовані Манафортом офшорні компанії було проведено щонайменше 75 мільйонів доларів, констатують американські слідчі. 30 мільйонів проходять у справі за звинуваченням у відмиванні коштів. Обвинуваченим у справі Манафорта, який відповідав за роботу в Києві, є Костянтин Килимник.

Як докази обвинувачення Пола Манафорта у відмиванні грошей і незаконній лобістській діяльності у справі фігурують сотні переказів коштів з рахунків кіпрських компаній на загальну суму у 12 мільйонів доларів, які було витрачено на забезпечення розкішого способу життя, у тому числі на облаштування вілли і на дорогий одяг. Декілька мільйонів, за даними слідства, Манафорт використав на придбання нерухомості.

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Екс-раднику Януковича Полу Манафорту висунули обвинувачення у відмиванні грошей (30.10.2017)

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Докладно

Оточення Віктора Януковича платило мільйони євро колишнім європейським високопосадовцям

"Гарна інвестиція": скільки Януковичу коштували "супер-VIP"

Оточення Януковича через офшори заплатило до двох мільйонів євро за лобістські послуги європейських екс-політиків. 

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