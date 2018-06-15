Гармс: Порошенко подасть законопроект про рівні права

Президент України Петро Порошенко наступного тижня запропонує Верховній Раді проект закону про рівні права. Про це в неділю, 17 червня, після "КиївПрайду 2018" заявила депутатка Європейського парламенту Ребекка Гармс (Rebecca Harms).

"Сьогодні вранці мені зателефонували з Банкової і президент Порошенко поінформував мене, що він не лише підтримує "Марш рівності", а й має намір подати проект закону про рівні права наступного тижня",- цитує політика агенція "Інтерфакс-Україна". Вона підтримала це рішення як один з кроків демократичного розвитку України.

Її радник, журналіст Максим Еріставі уточнив, що Порошенко через керівника своєї адміністрації розповів про свою законодавчу ініціативу. За його словами, вона "буде стосуватися і прав ЛГБТ-українців, в рамках європейських законодавчих стандартів".