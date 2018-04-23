Ганноверський ярмарок: як виглядатиме Індустрія 4.0

У Німеччині триває найбільша міжнародна промислова виставка світу - Ганноверський ярмарок. У центрі уваги цьогорічного заходу, як і минулоріч, промисловість майбутнього - так звана "Індустрія 4.0", пов'язана із глибоким проникненням мережевих технологій у виробничі процеси.

Вже сьогодні німецькі виробничі гіганти упевнено рухаються цим шляхом - кожне друге підприємство вже використовує різноманітні мережеві додатки у роботі, а кожен четвертий виробничий механізм вже під'єднаний до мережі. Такі дані представила галузева ІТ-спілка Bitkom. До речі, якщо раніше основний інтерес для них становив комп’ютерний ярмарок Cebit, то сьогодні Bitkom більше цікавить саме Ганноверський ярмарок, що наочно демонструє дедалі глибший симбіоз цифрових технологій та виробничих процесів. Те ж стосується і ІТ-гігантів Microsoft, Oracle, SAP та інших компаній, чиї стенди у Ганновері щоразу стають більшими, залишаючи Cebit трохи позаду.

Прощання з потоковою лінією Генрі Форда

Провідний німецький розробник програмного забезпечення SAP у Ганновері представляє модель виробничого обладнання із численними компонентами від різних постачальників. Це - автономна виробнича платформа, яка виглядає як мобільний верстат. Саме така установка, як обіцяє представниця SAP Мартіна Вайднер (Martina Weidner) незабаром замінить знайомий нам конвеєр. "Конвеєрна лінія майбутнього виглядатиме не так, як старий добрий конвеєр Генрі Форда. Тобто, потік залишиться, а фізичний конвеєр - ні", - каже вона.

SAP представляє свою Open Integrated Factory

Виробництво того чи іншого продукту сьогодні можна здійснювати на цій платформі, яка відтак автономно переміщується до чергової робочої станції, за потреби - навіть у довільному порядку. Вигода від цього очевидна, адже виробничий процес триває навіть тоді, коли відсутня потрібна деталь, приміром, якщо вантажна машина постачальника цієї деталі застрягла десь у автомобільному заторі.

До речі, технологіями майбутнього це можна назвати із певною натяжкою, адже частково це вже технології сьогоднішні, хоча ще й не встигли повсюдно проникнути на виробництво. Подекуди їх вже тестують і застосовують у виробництві. Наприклад, автовиробник Audi використовує таку гнучку лінію для виробництва електродвигунів.

Взагалі електромобільність у Ганновері - одна з основних тем. Швейцарський концерн ABB володіє багатьма ноу-хау у галузі передачі електроенергії та електроприводів, а керівник німецького філіалу концерну Ганс-Ґеорґ Краббе (Hans-Georg Krabbe) вже розмірковує над тим, як ці ноу-хау незабаром стануть частиною звичного вуличного ландшафту. Звісно за умови, що електромобілі таки витіснять звичне нам сьогодні бензинове авто, а відповідно - зросте і потреба у розбудові і розширенні систем підзарядки. Тут у ABB вже є готове рішення: високопродуктивна станція підживлення, яка у порівнянні із попередніми моделями збільшує у 3-6 разів ефективність зарядки електромобілів.

Кооперація як запорука успіху

Відразу впадає в око сусідній стенд німецької компанії Harting, де представлена футуристична модель машини. Як і у випадку швейцарської ABB, ця компанія середнього розміру спирається на досвід промислової автоматизації для розвитку електромобільності.

Швейцарський концерн ABB розвиває продуктивність електромобільності

Компанію вважають лідером на ринку з'єднувальних пристроїв для авто: штекери, передача та обмін даних - усе це їхня спеціалізація. Зрештою, як і співпраця з іншими відомими компаніями галузі. "Такі компанії, як Bosch або Igus, IBM Watson та Microsoft - партнери, які використовують наші продукти для власних технологічних рішень", - каже речник компанії Детлеф Зівердінґбек (Detlef Sieverdingbeck). Тож, за його словами, така співпраця та іде на користь усім.

Мобільний завод майбутнього

Вчитися одне в одного - це своєрідний девіз і виробництва майбутнього, і Індустрії 4.0 і навіть лейтмотив усього Ганноверського ярмарку цього року. Після ознайомлення зі стендами очевидним стає, що самотужки давати собі раду можуть хіба що гіганти на кшталт Siemens. Для середніх підприємств кооперація - ключ до успіху.

Тож як виглядатиме завод майбутнього? Представник виробника індустріального обладнання Bosch Rexroth Марк Вухерер (Marc Wucherer) бачить його так: "На заводі майбутнього стаціонарними будуть лише його стіни, підлога та стеля. Уся решта всередині буде мобільною", - ділиться він і змальовує такий собі конструктор, де виробничі системи є гнучкими, рухомими, автономними та з'єднаними між собою мережею, а за допомогою штучного інтелекту вони самі знають, як найкраще зорганізуватися єдиним потоком виробництва. "Байдуже, йдеться про виробництво єдиного екземпляра чи про серійне виробництво. Ми можемо оптимізувати весь виробничий процес так, щоби дуже швидко виробляти все і під одним дахом", - підсумовує Вухерер.