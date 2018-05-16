 Гамбург запроваджує обмеження на в′їзд дизельних автомобілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2018
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Новини

Гамбург запроваджує обмеження на в'їзд дизельних автомобілів

Наприкінці травня Гамбург першим з-поміж німецьких міст запровадить обмеження для автомобілів з дизельними двигунами. Таким чином міська влада бореться за чистіше повітря.

Заборона на в'їзд дизельних авто

У Гамбурзі виставлять десятки таких знаків

Гамбург незабаром запровадить заборону на в'їзд дизельним автомобілям на ділянки двох вулиць міста. Про це повідомило міське відомство з питань довкілля в середу, 23 травня, після вивчення обґрунтування рішення Федерального адміністративного суду, котрий не став заперечувати проти планів німецьких міст щодо обмеження проїзду дизельних авто.

Заборона в'їзду стосуватиметься всіх легкових автомобілів з дизельним двигуном, що не мають екологічного стандарту "Євро-6", та всіх вантажівок без IV стандарту, зазначається в повідомленні. Нові правила мають набути чинності з 31 травня поточного року. Під заборону на в'їзд авто з дизельними двигунами потрапить 580-метровий відтинок Макс-Брауер-Аллее та 1,7-кілометрова ділянка Штреземанстрасе. На останню ділянку поширюватиметься лише обмеження для вантажівок. Загалом планується виставити 49 заборонних знаків та 55 знаків, що попереджатимуть водіїв автомобілів з дизельним двигунами про необхідність обрати інший маршрут.

У лютому цього року Федеральний адміністративний суд Німеччини розглядав рішення міської влади Дюссельдорфа та Штуттгарта щодо обмежень в'їзду дизельних авто. Тоді судді визнали, що міста мають право вдаватися до заборони на в'їзд таких машин як останнього засобу задля зменшення забрудненості повітря. Утім, такі обмеження мають бути відносними та тимчасовими, наголосили судді.

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