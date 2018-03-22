 ″Газпром″ хоче частково скасувати рішення Стокгольмського арбітражу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018
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Новини

"Газпром" хоче частково скасувати рішення Стокгольмського арбітражу

"Газпром" подав клопотання до апеляційного суду округу Свеа у Швеції про часткове скасування рішення Стокгольмського арбітражу у справі з "Нафтогазом".

Головний офіс Газпрому в Москві

Головний офіс "Газпрому" в Москві

Російський газовий монополіст "Газпром" 21 березня подав до Апеляційного суду округу Свеа, що у Швеції, клопотання про часткове скасування рішення з арбітражного розгляду справи з "Нафтогазом" щодо поставок газу. Про це російська компанія повідомила у четвер, 22 березня, інформує агенція "Інтерфакс".  

"Оскільки остаточне рішення арбітрів у цій суперечці ґрунтується на тих самих висновках, що і раніше ухвалене окреме рішення з арбітражного розгляду, клопотання подано на аналогічних підставах, а саме - через перевищення арбітрами своїх повноважень під час винесення рішень і серйозні процесуальні помилки, яких вони припустилися", - йдеться в повідомленні "Газпрому".

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" 28 лютого  виграла багаторічну суперечку з російською компанією "Газпром" у Стокгольмському арбітражі.

Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має доплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів. При цьому вимога української сторони про перегляд транзитного тарифу та про зміну контракту у відповідності з законодавством України була відхилена.

У "Газпромі" зазначили, що не згодні з рішенням арбітражу, оскільки через це виник дисбаланс у відносинах з "Нафтогазом" щодо постачання та транзиту газу. 2 березня "Газпром" заявив про намір розірвати контракти на постачання та транзит газу з "Нафтогазом України".

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