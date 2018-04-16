"Газпром" у Стокгольмі вимагає розірвання угод з "Нафтогазом"

Російський газовий монополіст "Газпром" ініціював новий процес в Арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольма (Швеція). Мета газового гіганта - розірвати контракти на постачання і транзит газу з національною акціонерною компанією (НАК) "Нафтогаз України". Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу" на сторінці у Facebook в п'ятницю, 20 квітня. Цю ж інформацію з посиланням уже на "Газпром" поширило видання "РБК". Утім, на офіційному сайті компанії жодного повідомлення про звернення до арбітражу немає.

Утім, про відповідні намірі голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявляв ще 2 березня. 5 березня росіяни направили повідомлення українській стороні про початок процедури розірвання контрактів в Стокгольмському арбітражі. "Нафтогаз" уже заявив, що готовий до нового процесу в Стокгольмі. У Києві також зазначили, що чинні до 2020 року контакти не підлягають припиненню в односторонньому порядку.

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів США за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами. Раніше суд підтвердив борг української компанії за поставки газу на суму понад два мільярди доларів США. В підсумку за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями щодо поставки й транзиту газу "Газпром" мусить доплатити НАК 2,56 мільярда доларів. 21 березня "Газпром" оскаржив також рішення арбітражу щодо контракту на поставку газу.