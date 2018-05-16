 ″Газпром″ уникнув штрафів від ЄС, врегулювавши антимонопольну справу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2018
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Новини

"Газпром" уникнув штрафів від ЄС, врегулювавши антимонопольну справу

Єврокомісія закрила антимонопольну справу проти компанії "Газпром". Російський монополіст погодився зрівняти ціни на газ у всіх країнах Європи та не обмежувати реекспорт газу.

Газпром не платитиме штраф, якщо виконає умови Єврокомісії

"Газпром" не платитиме штраф, якщо виконає умови Єврокомісії

Європейська Комісія у четвер, 24 травня, повідомила про завершення розслідування антимонопольної справи щодо російської компанії "Газпром". Рішення було ухвалено після того, як "Газпром" погодився зрівняти ціни на газ у Східній Європі з цінами в іншій частині Європи та скасувати умови, що обмежують реекспорт газу клієнтами. Завдяки цьому рішенню ЄК "Газпрому" вдалось уникнути мільярдних штрафів, повідомляє агенція AFP. 

"Сьогоднішнє рішення усуває створені "Газпромом" перешкоди, які стоять на шляху вільного потоку газу в Центральній та Східній Європі. Крім того, наше рішення встановлює комплекс правил майбутньої поведінки "Газпрому", - заявила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер, яку цитує "Інтерфакс".

Вона відзначила, що ці правила зобов'язують "Газпром" запровадити "позитивні заходи для посилення інтеграції газових ринків регіону та сприяти реалізації справжнього внутрішнього ринку енергії в Європі". При дотриманні цих умов Єврокомісія згодна врегулювати суперечку без штрафних санкцій.

Зокрема, російська компанія має відмовитися від усіх обмежень, які заважають її клієнтам перепродавати за межі національних кордонів куплений у неї газ. Також "Газпром" зобов'язаний полегшити газові потоки в напрямку ізольованих ринків Центральної та Східної Європи, а також з них, зокрема йдеться про країни Балтії та Болгарію.

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Крім того, повинен бути запущений процес для гарантування конкурентоспроможності цін на газ, щоб вони відповідали рівню цін, застосовуваних на ринках Західної Європи. Якщо "Газпром" знехтує одним з цих зобов'язань, Єврокомісія може накласти на нього штраф в розмірі до 10 відсотків його світового обороту.

В "Газпромі" задоволені рішенням Єврокомісії. "Ми завжди підтверджували намір сумлінно співпрацювати з метою пошуку конструктивного взаємоприйнятного рішення в рамках встановленої процедури", - заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв.

Євросоюз розслідував антимонопольну справу "Газпрому" з 2011 року через претензії щодо зловживань монопольним станом та несправедливими цінами.

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