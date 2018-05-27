"Газпром" стверджує про стороннє втручання у рішення арбітражу щодо транзиту

Російська компанія "Газпром" стверджує, що у процес ухвалення рішення Стокгольмським арбітражем щодо транзиту газу, за яким присуджено сплату "Газпромом" понад 4,6 мільярда доларів США на користь "Нафтогазу України", нібито втрутилася стороння особа. При цьому в компанії посилаються на "вивчення тексту рішення із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста", висновки якого вказують, що "значна частина арбітражного рішення написана не арбітрами, а іншою особою", цитує повідомлення російської компанії агентство "Інтерфакс". Інших доказів зовнішнього втручання російська компанія не наводить.

"Газпром" повідомив, що в понеділок, 28 травня, направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення щодо контракту на транзит газу, посилаючись на "процесуальні порушення".

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів США за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами. Раніше суд підтвердив борг української компанії за поставки газу на суму понад два мільярди доларів США. В підсумку за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями щодо поставки й транзиту газу "Газпром" повинен сплатити НАК 2,56 мільярда доларів.

У "Нафтогазі" заявляли, що "Газпром" відмовляється виконувати рішення арбітражу та призгрозили судовими позовами з метою арешту активів російського газового гіганта в Європі.