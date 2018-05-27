 ″Газпром″ стверджує про стороннє втручання у рішення арбітражу щодо транзиту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

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Новини

"Газпром" стверджує про стороннє втручання у рішення арбітражу щодо транзиту

У "Газпромі" запевняють, що провели аналіз тексту рішення "із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста", який нібито підтвердив написання частини рішення не арбітрами.

Штаб-квартира Газпрому в Москві

Штаб-квартира "Газпрому" в Москві

Російська компанія "Газпром" стверджує, що у процес ухвалення рішення Стокгольмським арбітражем щодо транзиту газу, за яким присуджено сплату "Газпромом" понад 4,6 мільярда доларів США на користь "Нафтогазу України", нібито втрутилася стороння особа. При цьому в компанії посилаються на "вивчення тексту рішення із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста", висновки якого вказують, що "значна частина арбітражного рішення написана не арбітрами, а іншою особою", цитує повідомлення російської компанії агентство "Інтерфакс". Інших доказів зовнішнього втручання російська компанія не наводить.

DW.COM

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Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів США за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами. Раніше суд підтвердив борг української компанії за поставки газу на суму понад два мільярди доларів США. В підсумку за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями щодо поставки й транзиту газу "Газпром" повинен сплатити НАК 2,56 мільярда доларів.

У "Нафтогазі" заявляли, що "Газпром" відмовляється виконувати рішення арбітражу та призгрозили судовими позовами з метою арешту активів російського газового гіганта в Європі.  

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Андрій Коболєв: без транзиту газу Росія може розпочати наступ на Україну (11.04.2018)

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