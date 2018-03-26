 ″Газпром″ оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту газу | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.03.2018
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Економіка

"Газпром" оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту газу

На думку "Газпрому", Стокгольмський арбітраж припустився "істотних процесуальних порушень" під час ухвалення рішення щодо транзиту газу.

Газпром оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з Нафтогазом щодо транзиту газу

"Газпром" далі судитиметься з "Нафтогазом"

Російська енергетична компанія "Газпром" подала скаргу до апеляційного суду округу Свеа в Швеції на одне з рішень Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі. Йдеться про суперечку з НАК "Нафтогаз України" щодо транзиту газу. Апеляційну скаргу представники російської компанії подали напередодні, повідомили в п'ятницю, 30 березня, в прес-службі "Газпрому".

Подане клопотання містить вимогу частково скасувати остаточне рішення Стокгольмського арбітражу в справі щодо транзиту газу. У повідомленні російської компанії підставою подачі клопотання називаються "істотні процесуальні порушення, вчинені арбітрами під час ухвалення цього рішення".

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів США за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами. Раніше суд підтвердив борг української компанії за поставки газу на суму понад два мільярди доларів США. В підсумку за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями щодо поставки й транзиту газу "Газпром" мусить доплатити НАК 2,56 мільярда доларів. 21 березня "Газпром" оскаржив також рішення арбітражу щодо контракту на поставку газу.

Так само на початку березня в "Газпромі" попередили про початок розірвання двосторонніх угод з українською стороною.
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