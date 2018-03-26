"Газпром" заклав у платіжний баланс повний борг перед "Нафтогазом"

Російський газовий монополіст "Газпром" створив у платіжній звітності резерв на повну суму штрафу (за рішенням Стокгольмського арбітражу - 4,63 мільярда доларів) за контрактом на транзит газу з українським "Нафтогазом", інформує агенція "Інтерфакс".

Раніше "Газпром" збирався вирахувати з повної суми штрафу заборгованість "Нафтогазу" перед ним і закласти в баланс виплату українській компанії різниці в 2,6 мільярди доларів. Заступник голови правління "Газпрому" Андрій Круглов тоді повідомляв, що в звітності 2017 року може бути створений резерв на суму в 2,6 мільярди доларів, яку Стокгольмський арбітраж зобов'язав виплатити "Нафтогазу України".

Однак, зарахувати суму підтвердженого боргу "Нафтогазу" за газ (близько 2 мільярдів доларів) у рахунок штрафу за транзитним контрактом виявилось для "Газпрома" неможливим. Як пояснили в компанії, це пов'язано з тим, що ці види виплат зафіксовані в інших статтях балансу.

Водночас у "Газпромі" зафіксували за 2017 рік найменший за останні 15 років прибуток - близько 100 мільярдів рублів, що в чотири рази менше за показники 2016 року.

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів США за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами. Раніше суд визнав борг української компанії перед "Газпропом" за поставлений газ розміром у приблизно два мільярди доларів.