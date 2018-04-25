 ″Газпром″ завершив будівництво першої нитки ″Турецького потоку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2018
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Новини

"Газпром" завершив будівництво першої нитки "Турецького потоку"

Укладка морської ділянки першої нитки газопроводу "Турецький потік" завершена. Другу нитку "Турецького потоку" планують завершити в 2019 році.  

Будівництво першої нитки Турецького потоку

Будівництво першої нитки "Турецького потоку"

Російська компанія "Газпром" повідомила в понеділок, 30 квітня, про завершення укладки морської ділянки першої нитки газопроводу "Турецький потік", який постачатиме газ з Росії до Туреччини. Середня швидкість будівництва, яке вело судно Pioneering Spirit, склала 4,3 кілометра на день.

Проект "Турецький потік" реалізується одночасно на узбережжях Росії і Туреччини та в Чорному морі. Зокрема, в Туреччині в районі населеного пункту Кийикей ведеться спорудження приймального термінала. Із закінченням будівництва ділянок берегових примикань роботи на першій нитці газопроводу будуть повністю завершені. Судно Pioneering Spirit продовжить укладання другої нитки газопроводу в третьому кварталі 2018 року. 

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Президент РФ Путін дав старт будівництву глибоководної ділянки газогону "Турецький потік". У розмові з Ердоганом він висловив сподівання на ще масштабніші спільні проекти Росії та Туреччини. (23.06.2017)

"Турецький потік" - проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з суміжними країнами. Перша нитка газопроводу призначена для турецького ринку, друга - для країн Південної і Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 мільярда кубічних метрів на рік. Будівництво морської ділянки газопроводу почалося 7 травня 2017 року. Другу нитку "Турецького потоку" планують завершити в 2019 році.  

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Будівництво першої нитки Турецького потоку

Завершено будівництво першої нитки "Турецького потоку"

Укладка морської ділянки першої нитки газопроводу "Турецький потік" завершена. 

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