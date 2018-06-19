В Audi призначили тимчасового керівника замість затриманого Штадлера

Нідерландця Брама Шота призначили виконувачем обов'язків голови правління німецького автомобільного концерну Audi. Про це у вівторок, 19 червня, повідомляється на сайті компанії.
Днем раніше, 18 червня, Руперт Штадлер (Rupert Stadler), який до цього обіймав посаду керівника Audi, був затриманий у справі щодо дизельного скандалу. Топ-менеджер перебуває в попередньому ув'язненні. "Звільнення з посади (Штадлера, - Ред.) здійснене на тимчасовій основі, поки не будуть з'ясовані обставини, що призвели до взяття під варту", - наголошується в прес-релізі концерну.
Брам Шот працює в Audi з 2011 року, останнім часом він очолював відділ продажу і маркетингу автомобільного концерну.
Історія "дизельгейту"
Прокуратура Мюнхена підозрює Руперта Штадлера, серед іншого, в причетності до продажу дизельних автомобілів, оснащених програмою, яка занижує показники шкідливих викидів. Штадлер керував Audi, який належить автомобілебудівному концерну Volkswagen, з 2007 року.
Дизельний скандал розгорівся наприкінці 2015 року в результаті ініційованих владою США розслідувань. Концерн Volkswagen змушений був визнати, що в усьому світі було продано 11 мільйонів автомобілів, на які було встановлено програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам. Насправді рівень забруднення відпрацьованими газами дизельних автомобілів VW значно перевищував допустимі норми. Скандал викликав масове відкликання продукції концерну з ринку для усунення технічних фальсифікацій.
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Мобільність made in Germany
Хоч репутація провідних автовиробників Німеччини і підмочена "дизельним скандалом", їхні продажі далі зростають. На німецькі авто припадає майже дві третини ринку ФРН. Вони й далі залишаються чоловічою справою: лише кожен третій автомобіль належить жінці. Ця статистика не змінилася за останні десять років.
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Автомобілі німців стають дедалі старішими
У Німеччині легкові автомобілі на дорогах стабільно старішають. Десять років тому середній вік автівки складав 8,1 року, у 2017-му стрибнув до історичного максимуму в 9,3 року. Та й фанатизмом щодо машин німці не вирізняються попри свій імідж: ФРН лише 20-та країна у світі за кількістю авто на душу населення. Для порівняння, у США, які займають третє місце, на 10 осіб припадає вісім автомобілів.
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Країна олдтаймерів
Близько 600 тисяч легкових автомобілів - 1,3 відсотка від усіх авто - вважаються в Німеччині олдтаймерами, їм більше 30 років. 380 тисяч із них мають "історичні" номерні знаки - на знак того, що транспортний засіб "зберіг оригінальний вигляд свого часу".
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Автомобіль - не розкіш
Моторизація населення Німеччини зростає. Станом на початок 2017 року в ФРН із майже 83-мільйонним населенням було зареєстровано 45,8 мільйона пасажирських автомобілів. Тобто на тисячу людей - 684 авто. Сьогодні в Німеччині уп'ятеро більше машин, аніж півстоліття тому. Тоді автобанами їздили близько дев'яти мільйонів автомобілів.
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Баварія - царство новеньких BMW
Середній вік пасажирських авто в Німеччині коливається в різних федеральних землях. У Бранденбурзі, приміром, вони найстаріші, аж під 10 років. Новенькі ж авто, що не дивно, у Баварії, на батьківщині BMW. Баварський Мюнхен разом із Франкфуртом-на-Майні лідирує серед міст за "молодістю" авто, пасе задніх Дуйсбург (12,2 року).
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Німці та їхні автомобілі: історія любові в цифрах
Мізерна частка електромобілів у ФРН
Кількість авто з бензиновими двигунами у ФРН залишається стабільною останні десять років, тоді як їхня частка скорочується: у 2017 році вона знизилася до двох третин від усіх автомобілів. Із дизелем ситуація протилежна: кількість таких машин з 2008 року виросла з 10 мільйонів до 15 мільйонів. Електромобілі й гібридні авто разом ледь утримують частку в піввідсотка - близько 200 тисяч авто.
Автор: Беньямін Батке, Стас Соколов