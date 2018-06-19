В Audi призначили тимчасового керівника замість затриманого Штадлера

Нідерландця Брама Шота призначили виконувачем обов'язків голови правління німецького автомобільного концерну Audi. Про це у вівторок, 19 червня, повідомляється на сайті компанії.

Днем раніше, 18 червня, Руперт Штадлер (Rupert Stadler), який до цього обіймав посаду керівника Audi, був затриманий у справі щодо дизельного скандалу. Топ-менеджер перебуває в попередньому ув'язненні. "Звільнення з посади (Штадлера, - Ред.) здійснене на тимчасовій основі, поки не будуть з'ясовані обставини, що призвели до взяття під варту", - наголошується в прес-релізі концерну.

Брам Шот працює в Audi з 2011 року, останнім часом він очолював відділ продажу і маркетингу автомобільного концерну.

Історія "дизельгейту"

Прокуратура Мюнхена підозрює Руперта Штадлера, серед іншого, в причетності до продажу дизельних автомобілів, оснащених програмою, яка занижує показники шкідливих викидів. Штадлер керував Audi, який належить автомобілебудівному концерну Volkswagen, з 2007 року.

Дизельний скандал розгорівся наприкінці 2015 року в результаті ініційованих владою США розслідувань. Концерн Volkswagen змушений був визнати, що в усьому світі було продано 11 мільйонів автомобілів, на які було встановлено програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам. Насправді рівень забруднення відпрацьованими газами дизельних автомобілів VW значно перевищував допустимі норми. Скандал викликав масове відкликання продукції концерну з ринку для усунення технічних фальсифікацій.

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