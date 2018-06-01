 В Італії уряд популістів склав присягу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

В Італії уряд популістів склав присягу

Після майже трьох місяців переговорів новий уряд Італії склав присягу. Голосування в парламенті щодо затвердження складу уряду популістів заплановане на наступний тиждень.

Італія

Президент Італії Серджіо Матарелла (л.) та новий прем'єр-міністр Джузеппе Конте

Сформований популістами "Руху п'яти зірок" та "Ліги півночі" новий уряд Італії склав присягу перед президентом країни Серджіо Матареллою. Церемонія відбулася в п'ятницю, 1 червня, в Римі, повідомляє інформагенція Reuters.

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Джерело, близьке до прем'єра перехідного уряду Карло Коттареллі, заявляє про "нові можливості для створення політичного уряду". Не виключена нова спроба формування уряду популістами. (30.05.2018)

Спершу коаліція в Італії у складі "Руху п'яти зірок" та "Ліги Півночі" наштовхнулась на вето президента. Тепер обидві партії хочуть заблокувати висунутого ним перехідного прем'єра. Усе вказує на наближення нових виборів. (29.05.2018)

Єврокомісар Ґюнтер Еттінґер здійняв хвилю критики на свою адресу озвученим побажанням, щоб італійці не голосували за популістів. Жан-Клод Юнкер та Дональд Туск вже дистанціювалися від слів Еттінґера. (29.05.2018)

Італія, ймовірно, зможе обійтися без дострокових виборів. Праві популісти "Руху п'яти зірок" та "Ліги півночі" знову домовилися щодо уряду. (31.05.2018)

На чолі уряду став 53-річний правник Джузеппе Конте. Разом з ним присягу склали також 18 міністрів уряду. Економіст Джованні Тріа очолив міністерство економіки та фінансів. Паоло Савона, котрий вважається євроскептиком, керуватиме міністерством у справах Євросоюзу. Міністром закордонних справ став Енцо Моаверо-Міланезі.

Міністерство внутрішніх справ очолив голова ультраправої "Ліги півночі" Маттео Сальвіні, він також одночасно обійматиме посаду віце-прем'єра. Представник "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо керуватиме міністерством з питань праці, соціальної політики та економічного розвитку й так само буде віце-прем'єром.

Наступного тижня обидві палати парламенту Італії, де більшість мають саме ці дві політичні сили, повинні затвердити склад нового уряду.

Нагадаємо, 18 травня "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" представили свою першу урядову програму, яка серед іншого передбачала відмову від заходів економії, а також зниження податків, що, на думку експертів, призвело б до подальшого зростання і без того чималого державного боргу Італії. З огляду на велетенський державний борг Італії (130 відсотків ВВП країни), серйозна фінансова криза країни поставила б під загрозу усю Єврозону. Повідомлялося також, що тодішня коаліційна угода містила заклик до скасування санкцій проти РФ. 

Згодом президент країни відмовився підтримувати попередній склад кабінету міністрів від популістів. Країна була на межі проголошення дострокових виборів, однак популістам вдалося швидко досягти нових домовленостей.

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