 В Італії поліція арештувала 22-х ймовірних мафіозі, розшукує ватажка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Італії поліція арештувала 22-х ймовірних мафіозі, розшукує ватажка

Поліція Італії заарештувала 22-х ймовірних мафіозі. Затримання проведені в рамках операції з розшуку впливового ватажка сицилійської мафії.

Поліцейська операція з затримання ватажка мафії в Італії (фото з архіву)

Поліцейська операція з затримання ватажка мафії в Італії (фото з архіву)

Під час операції з розшуку впливового мафіозі-втікача Маттео Денаро італійські правоохоронці заарештували у четвер, 19 квітня, 22-х підозрюваних у причетності до мафіозного угруповання "Коза ностра", передає інформаційна агенція dpa.

DW.COM

Правоохоронці Італії заявили про розкриття масштабної фінансової афери. Мафія, за її словами, перетворила великий центр на біженців на "власний банкомат". (15.05.2017)

Кіноіндустрія завжди романтизувала мафію та її мережі інтриг і шахрайства. Проте цього тижня у Римі перед судом постали справжні мафіозі. (07.11.2015)

Підозрюваних звинувачують у членстві в мафіозних структурах вимаганні, нелегальному володінні зброєю, шахрайстві та інших злочинах, йдеться в повідомленні поліції Італії.

Маттео Мессіна Денаро переховується від правосуддя з 1993 року і вважається одним з найбільш впливових ватажків сицілійської мафії, або навіть наступником сумнозвісного "боса босів" Сальваторе "Тото" Ріїни. Останній минулого року помер у в'язниці, де відбував 26 пожиттєвих термінів, зазначає агенція AP.

У рамках розшуку Денаро, котрий вже засуджений за вбивства і напади до кількох пожиттєвих термінів, поліція заарештувала чимало його родичів і ймовірних поплічників, а також вилучила нелегально набуті мафією кошти.
Дивитись відео 04:38

Що в італійській мафії роблять неповнолітні? (02.02.2018)

Аудіо й відео до теми

Що в італійській мафії роблять неповнолітні? (02.02.2018)  

Також за темою

DW Sendung Fokus Europa Italien

Неповнолітні в італійській мафії (відео) 05.02.2018

Підлітки з околиць Неаполя долучаються до лав мафії, бо не бачать інших перспектив у житті. Мало хто наважується виступити проти організованої злочинності.

Що в італійській мафії роблять неповнолітні? (02.02.2018) 02.02.2018

Підлітки з околиць Неаполя вступають до лав мафії, бо не бачать для себе інших перспектив у житті. Мало хто наважується йти наперекір організованій злочинності. DW зустріла таких людей.

Symbolbild Waffen, Geld und Drogen

Вплив криміналу на бізнес. Чи справді Україна серед найгірших у світі 30.11.2017

Експерти кажуть про умовність міжнародних рейтингів щодо ролі криміналітету в суспільному житті, але визнають значний вплив організованої злочинності в Україні на бізнес та політику.

Докладно

default

Німеччина та Ізраїль - "особливі" відносини?

Так кажуть, проте насправді не завжди це так і є, вважає Міхаель Вольффсон.  

МВФ погіршив прогноз економічного зростання України на 2019 рік

МВФ погіршив макроекономічний прогноз для України

За очікуваннями МВФ, в наступному році українська економіка зросте на 3,3 відсотка, а не на 4 відсотки. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  