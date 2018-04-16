В Італії поліція арештувала 22-х ймовірних мафіозі, розшукує ватажка

Під час операції з розшуку впливового мафіозі-втікача Маттео Денаро італійські правоохоронці заарештували у четвер, 19 квітня, 22-х підозрюваних у причетності до мафіозного угруповання "Коза ностра", передає інформаційна агенція dpa.

Підозрюваних звинувачують у членстві в мафіозних структурах вимаганні, нелегальному володінні зброєю, шахрайстві та інших злочинах, йдеться в повідомленні поліції Італії.

Маттео Мессіна Денаро переховується від правосуддя з 1993 року і вважається одним з найбільш впливових ватажків сицілійської мафії, або навіть наступником сумнозвісного "боса босів" Сальваторе "Тото" Ріїни. Останній минулого року помер у в'язниці, де відбував 26 пожиттєвих термінів, зазначає агенція AP.

У рамках розшуку Денаро, котрий вже засуджений за вбивства і напади до кількох пожиттєвих термінів, поліція заарештувала чимало його родичів і ймовірних поплічників, а також вилучила нелегально набуті мафією кошти.