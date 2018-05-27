 В Італії знову домовилися про уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2018

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Новини

В Італії знову домовилися про уряд

Італія, ймовірно, зможе обійтися без дострокових виборів. Праві популісти "Руху п'яти зірок" та "Ліги півночі" знову домовилися щодо уряду.

Голови лідерів Руху та Ліги Луїджі Ді Майо і Маттео Савіньї

Голови лідерів "Руху" та "Ліги" Луїджі Ді Майо і Маттео Савіньї

В Італії в четвер, 31 травня, у крайні терміни знову досягнуто домовленості про формування коаліційного уряду. Популісти "Руху п'яти зірок" та "Ліги півночі" мусили швидко узгодити новий договір, позаяк попередня спроба формування кабінету міністрів з націоналістичною та євроскептичною програмою провалилася.

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Джерело, близьке до прем'єра перехідного уряду Карло Коттареллі, заявляє про "нові можливості для створення політичного уряду". Не виключена нова спроба формування уряду популістами. (30.05.2018)

У професора Конте не склалось з урядуванням в Італії. Маріонетковий кандидат у прем'єри викинув білий рушник швидше, ніж очікувалось. Тепер Італії загрожує хаос, пише Бернд Ріґерт. (28.05.2018)

Спершу коаліція в Італії у складі "Руху п'яти зірок" та "Ліги Півночі" наштовхнулась на вето президента. Тепер обидві партії хочуть заблокувати висунутого ним перехідного прем'єра. Усе вказує на наближення нових виборів. (29.05.2018)

"Погоджені усі умови для формування уряду "Руху" та Ліги", - повідомляється в спільному комюніке. Прем'єром має стати правник Джузеппе Конте - він ввечері четверга зустрічається із президентом Серджіо Матареллою, повідомляє AFP. Останній раніше відмовився підтримувати попередній склад уряду популістів, до якого мав увійти євроскептик Паоло Савона. Країна була на межі проголошення дострокових виборів.

18 травня "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" представили свою першу урядову програму, яка серед іншого передбачала відмову від заходів економії, а також зниження податків, що, на думку експертів, призвело б до подальшого зростання і без того чималого державного боргу Італії. Враховуючи велетенський державний борг Італії (130 відсотків ВВП країни), серйозна фінансова криза країни поставила б під загрозу усю Єврозону. Повідомлялося також, що коаліційна угода містила заклик до скасування санкцій проти РФ.

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