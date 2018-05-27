В Італії знову домовилися про уряд

В Італії в четвер, 31 травня, у крайні терміни знову досягнуто домовленості про формування коаліційного уряду. Популісти "Руху п'яти зірок" та "Ліги півночі" мусили швидко узгодити новий договір, позаяк попередня спроба формування кабінету міністрів з націоналістичною та євроскептичною програмою провалилася.

"Погоджені усі умови для формування уряду "Руху" та Ліги", - повідомляється в спільному комюніке. Прем'єром має стати правник Джузеппе Конте - він ввечері четверга зустрічається із президентом Серджіо Матареллою, повідомляє AFP. Останній раніше відмовився підтримувати попередній склад уряду популістів, до якого мав увійти євроскептик Паоло Савона. Країна була на межі проголошення дострокових виборів.

18 травня "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" представили свою першу урядову програму, яка серед іншого передбачала відмову від заходів економії, а також зниження податків, що, на думку експертів, призвело б до подальшого зростання і без того чималого державного боргу Італії. Враховуючи велетенський державний борг Італії (130 відсотків ВВП країни), серйозна фінансова криза країни поставила б під загрозу усю Єврозону. Повідомлялося також, що коаліційна угода містила заклик до скасування санкцій проти РФ.